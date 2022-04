Alle ballen op Leclerc? “Kenmerkt Ferrari om één coureur te steunen”

Na drie races in het nog prille Formule 1-seizoen 2022 heeft Charles Leclerc de regie stevig in handen. De Ferrari-coureur won twee races en eindigde een keer als tweede, wat hem samen met het rijden van drie snelste raceronden op 71 punten brengt. Zijn voorsprong op naaste achtervolger George Russell bedraagt al 34 punten, terwijl teamgenoot Carlos Sainz Jr. als nummer drie in het WK al 38 punten achterstand heeft. Leclerc heeft inmiddels dus al meer dan een overwinning voorsprong op zijn stalgenoot bij Ferrari, een team dat er in het verleden absoluut geen moeite mee had om alles op één coureur in te zetten en de andere rijder in een dienende rol te duwen.

Hoewel het nog erg vroeg in het seizoen is, constateert tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen dat Leclerc de rol als absolute kopman langzaam naar zich toe aan het trekken is. “Daar begint het op te lijken. Leclerc weet consistent te presteren, terwijl het niveau bij Sainz meer pieken en dalen heeft. Om een of andere reden heeft hij het nog niet perfect voor elkaar”, vertelt Hakkinen in een terugblik op de eerste drie races op het YouTube-kanaal van gokkantoor Unibet. Met de geschiedenis die Ferrari op dit front heeft, verwacht hij dat de focus op een gegeven moment naar de sterkste van de twee coureurs gaat verschuiven. “Ergens hoop ik dat het niet gebeurt en dat ze allebei maximale steun krijgen van het team, maar het is kenmerkend voor Ferrari om slechts één coureur te steunen.”

'Denemarken mag trots zijn op sensationele Magnussen'

Ferrari heeft in beide kampioenschappen een comfortabele voorsprong op Mercedes, dat optimaal heeft geprofiteerd van de betrouwbaarheidsproblemen bij Red Bull Racing. Hakkinen waarschuwde de Oostenrijkse renstal al dat de problemen zo snel mogelijk opgelost moeten worden om de Duitse fabrikant van het lijf te houden. Over beide teams kan echter geconcludeerd worden dat de start van het seizoen niet zo is verlopen als men hoopte. Dat is voor Kevin Magnussen en Haas F1 Team wel anders. In Australië kende de combinatie een lastig weekend, maar de prestaties van de Deen in de eerste twee raceweekenden noemt Hakkinen niets minder dan sensationeel.

“Het feit dat hij met minimale testtijd zo goed kan presteren, is praktisch gezien een wonder. F1 is fysiek en mentaal heel veeleisend. Aangezien hij amper getest heeft en zich niet goed op het seizoen heeft kunnen voorbereiden, heeft hij geweldig werk geleverd”, zegt Hakkinen. “Ik zag hem in Saudi-Arabië en na de kwalificatie was hij totaal uitgeput. Zijn nek zat er helemaal doorheen, dus het was een verrassing dat hij de race uit kon rijden. Hij heeft opnieuw sterke prestaties laten zien en in mijn ogen is het belangrijk dat je geen fouten maakt. Hij probeert het niet te wanhopig en hij probeert niet meer te hard aan te vallen. Dat doet hij tegenwoordig niet meer. Het is geweldig, Denemarken mag trots zijn.”