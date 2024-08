Kalff: Zandvoort krijgt mogelijk Las Vegas-behandeling van FOM

Het was een veelbesproken onderwerp tijdens de Formule 1 Grand Prix van Nederland: de toekomst van de race op Zandvoort. In 2025 loopt het contract met FOM af en het is nog onzeker of nadien F1 nog wel naar Noord-Holland afreist. FOM-directeur Stefano Domenicali verwacht dat er verlengd gaat worden, maar sportief directeur Jan Lammers en circuitdirecteur Robert van Overdijk zijn wat voorzichtiger. In het Viaplay-programma In de Slipstream vertelt Allard Kalff dat hij verwacht dat er na 2025 'gewoon' F1-races op Zandvoort plaatsvinden.

"Als je er gewoon zwart-wit naar kijkt, dan is er een contract tot en met 2025 en daarna moet er een nieuw contract komen. In eerste instantie riepen ze dat ze met België gingen rouleren, maar die wilden elk jaar op de kalender. Dus dat is eigenlijk alweer een gepasseerd station", begint de analist. "Maar Domenicali zette wat druk op de ketel om te zorgen dat het bedrijfsleven in Nederland, de overheid, iedereen in Nederland de schouders eronder zet om dit evenement door te laten gaan. En persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat het niet doorgaat."

Kalff heeft afgelopen weekend op Zandvoort genoeg signalen gekregen dat FOM hoe dan ook in Zandvoort wil blijven. "Stel nou, in het allerslechtste geval, het bedrijfsleven stapt niet in als het zou moeten instappen en dat het bedrag dat je FOM moet betalen echt een probleem is. Dan ga je een situatie krijgen dat FOM zegt, ja wij willen hier niet weg", verklaart hij. Vooral de factor duurzaamheid zorgt ervoor dat Zandvoort er goed op staat. "Afgelopen weekend zit ik met de baas van de Grand Prix van Australië te praten. Die man kijkt zijn ogen uit hoe wij hier dingen doen. In Melbourne komen ze al met de tram en is er al een heel verkeersplan. Die zijn al heel ver, maar die kijken ook van wat hier gebeurt, is ongeëvenaard. Er waren vijf of zes andere promotors die kwamen kijken hoe wij dingen doen. Zandvoort is ook voor FOM een showcase."

Las Vegas-scenario

Mocht alles niet lukken qua financiën, verwacht Kalff dat FOM een handreiking doet naar de organisatie in Zandvoort. "Kijk naar Las Vegas, daar wilden ze graag zijn. Ze doen het daar helemaal zelf, het is hun Grand Prix. FOM promoot en is eigenaar van die Grand Prix. Wat ik me niet kan voorstellen, maar stel dat Zandvoort terugkomt en zegt: 'Stefano, we krijgen het financieel niet rond' - dat ze dan zeggen: 'dan gaan we weg'. Dan zegt FOM gewoon: 'Weet je wat, zullen we het samen doen?'", vervolgt hij.

Het lijkt wat uit de lucht gegrepen door Kalff, maar naar eigen zeggen is het goed mogelijk dat dit gaat gebeuren. "Laat ik het zo zeggen, dit is mijn eigen onderbuikgevoel. Aan de andere kant, als je het neerlegt bij mensen die dichter bij het vuur zitten, is er niemand die zegt: 'je bent helemaal uit de poppenkast gevallen'", besluit voormalig pitreporter.