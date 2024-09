Met een snelste ronde en een emotioneel interview na afloop van de Formule 1 Grand Prix van Singapore lijkt Daniel Ricciardo af te zwaaien. In de wandelgangen gaat al langere tijd rond dat de Australiër in Austin plaats moet maken voor Liam Lawson, maar RB F1 Team heeft daarover nog niets officieel naar buiten gebracht. In het Viaplay-programma In de Slipstream snapt Allard Kalff wel waarom die aankondiging nog even op zich laat wachten.

"Wat je hebt, is dat je als Red Bull zijnde even netjes met Ricciardo om moet gaan. Wij [Kalff en collega-analist Kees van de Grint] vinden het allebei geen topper, dat weten we, maar ze denken bij Red Bull dat ze hem misschien nog wel nodig kunnen hebben. En misschien dit jaar nog wel. Als je dan iemand helemaal de put in praat, dan schiet dat ook niet op", aldus Kalff. "Aan de andere kant moet je wel duidelijk zijn naar zo'n man. Je moet zeggen 'luister, dat en dat ga je doen, maar je rijdt niet'. Want ik had gisteren [zondag] ook niet het idee dat hij dat wist."

Volgens Kalff kan het namelijk zo zijn dat er snel bij Red Bull een plekje vrijkomt. Hij heeft vernomen dat Sergio Pérez vanwege de gezondheid van zijn vader overweegt te stoppen met F1 en mogelijk zelfs helemaal uit de autosport te stappen. "Als hij zou stoppen na Mexico, dan heb je wel iemand nodig om in die auto te rijden. Je zou dan kunnen zeggen 'we zetten Lawson of [Yuki] Tsunoda erin', maar dan heb je die Ricciardo ook weer nodig. Je moet toch iemand laten rijden. Of je moet helemaal voor de jonge talenten gaan", vervolgt de analist. "Ik denk dat zoiets ook wel speelt. 'Ja, je rijdt de laatste race voor VCARB, maar wie weet zit er wel wat anders in het vat. Die arme jongen staat daar [tijdens het interview na de race] en het huilen staat hem nader dan het lachen. En hij weet het ook niet."

Uitblijven duidelijkheid

Dat Ricciardo volgens Kalff nu nog in het ongewisse over zijn toekomst is, vindt de 62-jarige voormalige pitreporter niet te verklaren. "Dat ze het ons allemaal niet laten weten wat ze willen gaan doen, dat maakt niet uit. Dat is hun goed recht", stelt Kalff. "Maar je eigen rijder moet je natuurlijk niet zo laten hangen."

Collega-analist Kees van de Grint verwacht ook niet dat dit het laatste was wat we van Ricciardo in F1 zien. Hij zag net als Kalff de vertwijfeling in de ogen bij de RB-coureur na de race. "Even terugkomen op die beelden, dat is heel sneu, dat ben ik met Allard eens", begint de voormalig bandeningenieur. "Maar Red Bull staat niet bekend als een team dat, ik wil bijna zeggen fatsoenlijk, met de mensen omgaat. Maar deze jongen is natuurlijk wel een autosportman en een Formule 1-man in hart en nieren. En dit doet hem ook zeer, dat is heel begrijpelijk. Dan gaat de theorie van Allard waarschijnlijk wel op dat hij ook niet eens weet wat er komt, hij bungelt ook maar. Voor hetzelfde geld moet hij straks weer opdraven, maar voor de motivatie is dit niet goed."