Kalff: "Titelstrijd dit jaar gaat tussen Verstappen en Leclerc"

Max Verstappen en Charles Leclerc kwamen elkaar in Bahrein al tegen en opnieuw afgelopen zondag op het Jeddah Corniche Circuit. Beide keren vochten de F1-coureurs een bloedstollend duel uit, waarbij de Ferrari-coureur in de seizoensopener aan het langste eind trok. In Saudi-Arabië waren de rollen omgedraaid en na een lang kat-en-muis spel, waarbij slim gebruikt werd gemaakt van DRS, was het de regerend wereldkampioen die als eerste over de meet kwam. Allard Kalff weet voldoende en stelt dat het kampioenschap komend jaar tussen beide heren gaat.

"Het is heel simpel", zegt Kalff in het programma Tracktalk van Viaplay. "Het gaat tussen Leclerc en Verstappen. Het enige waar je geen rekening mee kan houden is met domme pech, zoals in Bahrein. Uiteindelijk kun je maximaal zeven punten verliezen als je tweede wordt, dus er is nog niets verloren. Daar komt bij dat we ook nog 21 wedstrijden moeten, waarin nog genoeg punten zijn te behalen, dus er is ook nog niks gewonnen. Maar als ik het nu bekijk en analyseer, dan gaat het tussen Verstappen en Leclerc." Op de vraag of Lewis Hamilton dit jaar nog mee kan komen, antwoordt Kalff. "Tegen de tijd dat Mercedes die auto op orde heeft, als ze dat lukt want ze zijn daar flink de weg kwijt, dan staan Verstappen en Leclerc zo ver voor dat hij absoluut geen wereldkampioen gaat worden."

Hamilton staat nog tot en met eind 2023 onder contract bij Mercedes, maar in hoeverre gaat de oud-wereldkampioen door mocht blijken dat hij geen goede kans meer krijgt op een eventuele achtste titel? "Ik kan niet in Lewis' hoofd kijken, maar dat is de afweging: wil ik toch nog proberen die achtste titel binnen te halen of is het wel mooi geweest? Geen succes betekent dat het laatste dichter bij is dan het eerste", vervolgt Kalff. "Het grootste probleem nu, is dat ze niet weten wat het probleem is. Ze hebben bij neerwaartse druk te veel luchtweerstand en als ze het stuiteren proberen op te lossen, zijn ze te langzaam en krijgen ze geen temperatuur in de banden. Ik sprak zaterdagavond iemand van de ontwerpafdeling en die zei dat computer aangeeft dat het moet werken: 'maar het werkt niet en we begrijpen niet waarom'. En dat is eigenlijk nog veel erger. Dadelijk winnen ze in Australië, maar dan weten ze ook niet waarom ze hebben gewonnen. Dit is heel lastig voor een F1-team."