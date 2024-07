Hoewel McLaren over de snelste auto van het veld beschikt, ging de formatie uit Woking op Spa-Francorchamps wederom niet met de winst naar huis. Allard Kalff legt de vinger op de zere plek: “Ze hadden gewoon ’s ochtends Formule 2 moeten kijken”, stelt Kalff vast in het Viaplay-programma In de Slipstream. “Piastri komt achter die Mercedessen terecht. Hij rijdt er heel makkelijk naartoe aan het einde, maar blijft steken op een seconde. Dus: positie op de baan was de sleutel naar succes.”

In de Belgische Ardennen kwam Piastri opnieuw bovendrijven als beste McLaren-coureur. De jongeling eindigde als derde en werd door de diskwalificatie van George Russell gepromoveerd naar de tweede stek. Lando Norris, de nummer twee in de WK-strijd, eindigde achter leider Max Verstappen als vijfde. Kalff trekt een stevige conclusie: “Norris verzaakt. Dat begint al aan het begin van de wedstrijd. Maar heel eerlijk: als de druk er echt op komt, verzaakt hij meer. Dat is wel een beetje zijn achilleshiel. Piastri had een paar kleine dingetjes en de strategie was niet helemaal goed, maar ik denk wel dat het de beste auto is.”

Piastri versus Verstappen?

Op de vraag of Norris volgend jaar de grootste uitdager is van Verstappen, weet het duo het antwoord wel. Van de Grint legt uit: “Ik geloof van niet. Nee, dan eerder Piastri. Er waren nu weer voorbeelden waarvan ik denk: ‘Norris heeft van Oostenrijk ook niks geleerd’. Dan zit hij achter Verstappen, dan maakt hij weer dezelfde fout aan het einde van het rechte stuk. Hij kiest weer de verkeerde positie. Dan kom je Max nooit voorbij. Piastri laat wel zien hoe je er meteen voorbij kan. Norris heeft een hoop ervaring, maar ik was niet onder de indruk.” Kalff vult aan: “Als McLaren en Red Bull auto’s hebben die de strijd aan kunnen gaan, dan is Oscar Piastri de uitdager van Max Verstappen.”