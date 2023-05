Na de eerste vijf races van het Formule 1-seizoen 2023 stond Sergio Perez er heel behoorlijk voor in de strijd om de wereldtitel. Teamgenoot Max Verstappen had na drie zeges weliswaar de koppositie in handen, maar de Mexicaan stond er voor aanvang van de GP van Monaco slechts veertien punten achter. De hoop die hijzelf en anderen hadden dat hij de titelstrijd lang in leven zou kunnen houden, liet hij met een dramatisch optreden in het prinsdom als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Perez crashte al in het eerste deel van de kwalificatie en moest zodoende vanaf P20 aan de race beginnen. In de 78 ronden op het krappe stratencircuit bleef hij ook niet foutloos, waardoor hij slechts als zestiende werd afgevlagd. Doordat Verstappen zijn knappe pole-position omzette in een dominante overwinning, is de achterstand van Perez inmiddels opgelopen tot 39 punten. Tevens Fernando Alonso hem na het behalen van de tweede plek behoorlijk op de hielen in het kampioenschap.

Zo lijkt Perez de rest van het seizoen weer genoegen te moeten nemen met een rol als tweede rijder en dat is ook precies wat hij is, zegt Allard Kalff in het Viaplay-programma In de Slipstream. De commentator en analist vindt hem ook niet per definitie beter dan Alexander Albon en Pierre Gasly, die eerder kopje onder gingen als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing. "Perez is een goede tweede rijder, maar is niks beter dan een Albon die hij destijds verving of een Gasly die uiteindelijk ook vervangen werd", neemt Kalff stelling.

"Die man is een tweede rijder en dat is het ook. Dit is wat je krijgt met Sergio Perez: af en toe zal hij best een Grand Prix winnen. Super, dat moet hij ook doen, maar meestal is hij gewoon een tweede rijder", vervolgt hij, waarna ook Kees van de Grint een duit in het zakje doet door vraagtekens te zetten achter de bijnaam 'koning van de stratencircuits' van Perez. "Hij wint een paar races en dan wordt hij gelijk bestempeld als de koning van het stratencircuit. Hier heb je vervolgens hét stratencircuit van de Formule 1-kalender en dan rijdt de man als een beginner."

Kalff en Van de Grint bespreken de GP van Monaco van Sergio Perez