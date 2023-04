De naam Max Verstappen pronkt momenteel bovenaan in de tussenstand van het kampioenschap. De Nederlander won in de eerste drie Grands Prix twee keer en kwam een keer als tweede over de finish. Zijn voorsprong op de nummer twee Sergio Perez is vijftien punten. De eerste niet Red Bull-coureur is Fernando Alonso. Hij kijkt vanaf P3 tegen een achterstand aan van 24 punten. De imposante snelheid van de RB19 heeft de concurrentie doen bibberen en ervoor gezorgd dat de regerend kampioen al tot de grote favoriet voor de wereldtitel van 2023 is gebombardeerd. Viaplay-commentator Allard Kalff is het hier niet mee eens. Hij stelt dat dit na slechts drie races nog niet gezegd kan worden. "Nee", antwoordt Kalff op de vraag van Motorsport.com of Verstappen zijn derde titel alvast op zijn naam kan schrijven. "We hebben nog twintig wedstrijden te gaan en er kan nog van alles gebeuren. Hij is dé favoriet, dat absoluut. Maar om nu te zeggen dat hij hem al op zijn naam geschreven heeft, dat is wel heel vroeg en opportunistisch."

Wel staat vast dat Red Bull Racing een dijk van een auto heeft gebouwd in de winter. Volgens Kalff is het Oostenrijkse Formule 1-team dan ook de grootste winnaar na de eerste drie wedstrijden, al kan de opgelegde straf naar aanleiding van het overschrijden van het budgetplafond in 2021 hen nog gaan hinderen. "Het is wel zo dat ze in de tweede seizoenshelft misschien minder op het gaspedaal kunnen trappen. Dan heb je het over ontwikkeling, dingen doorontwikkelen en onderdelen meebrengen naar het circuit. Dit natuurlijk door de straf die ze gekregen hebben", gaat hij verder. "Als je nu al zo lekker start, dan ben je wat mij betreft wel voorlopig de winnaar van de eerste drie wedstrijden. Bovendien, en dat gaan we dan hoop ik ook in Azerbeidzjan zien, zijn zij het enige team dat voorlopig de basis echt goed voor elkaar heeft. In trainingen staan ze er vanaf het begin al meteen goed bij. Dat is voor Azerbeidzjan belangrijk, want daar hebben ze maar heel kort de tijd om een goede afstelling te vinden."

De start van Verstappen

Verstappen is, los van zijn pech in de kwalificatie in Jeddah, momenteel heer en meester in F1. Kalff vergelijkt diens seizoensstart met die Mercedes heel wat seizoenen meemaakte. "De seizoensstart van Max is er eentje die jaren door Mercedes is meegemaakt en afgelopen jaar door Ferrari. Dat is door gewoon uit de startblokken te komen met een pakket dat werkt. Max heeft misschien ook wel de rust om er optimaal gebruik van te maken. Dat doet hij dan ook. Hij maakt zich ook helemaal niet druk. Dit is wat het is als je als team een goede winter hebt gehad. Max maakt er optimaal gebruik van."

Ondanks dat het Red Bull qua uitslagen voorlopig voor de wind gaat, is Verstappen nog altijd even strijdlustig. Dat was te zien na de Grand Prix in Saudi-Arabië. Op de vraag wat Kalff een typisch Max-moment vond, antwoordt hij: "Het niet helemaal tevreden zijn met de tweede plek in Saudi-Arabië. Mensen interpreteerden dat op een verkeerde manier. Dat hij tweede achter Checo eindigt, kan een keer gebeuren. Ik heb niet het idee dat hij daar nu heel erg van baalde. Hij baalt natuurlijk wel van alle pech dat weekend, want dat mag niet gebeuren. Daar heeft hij ook een punt. Dat vind ik dan wel typisch Verstappen, dat hij gewoon zegt: 'Ja, jongens... we worden tweede, fantastisch, iedereen juichen, feliciteren, maar we hadden eigenlijk gewoon moeten winnen. Want we zijn in alle sessies, behalve de kwalificatie gewoon sneller dan de rest. In de race waren we ook sneller dan de rest.' Max pakte natuurlijk het maximale resultaat na de kwalificatie, maar uiteindelijk had het maximale gewoon de eerste plek moeten zijn."

Wil je het volledige interview met Allard Kalff zien? Kijk dan de video bovenaan dit artikel. Daarin gaat hij onder meer in op Sergio Perez die nooit kampioen wordt, het AlphaTauri-debuut van Nyck de Vries en de situaties bij Mercedes en Ferrari.