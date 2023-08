Kalff: Piastri een groter talent dan Norris

De eerste seizoenshelft voor McLaren begon met een diep dal, maar eindigde met een hoogtepunt. Waar de renstal uit Woking de eerste races al blij was als er om de punten gestreden kon worden, is na de update in Silverstone het team bezig om een serieuze inhaalslag in het WK te zetten. Sinds de verbeteringen aan de MCL60 heeft het team meer dan het dubbele van het aantal punten van dit seizoen gescoord.

Ook coureurs Lando Norris en Oscar Piastri raken beter in vorm. Eerstgenoemde noteerde voor het eerst in zijn F1-carrière back-to-back podiums door op zijn thuisbaan van Silverstone en in Hongarije op het schavot te mogen staan. Piastri heeft één keer een prijs in ontvangst mogen nemen, al was dat tijdens een sprintrace. De Australiër werd tweede in België.

Op de vraag wie van beide heren het grootste talent heeft, laat Allard Kalff bij het Viaplay-programma In de Slipstream weten dat hij Piastri, mede dankzij zijn entourage, hoger inschat: "Die zijn keihard in de onderhandelingen. Ze zijn weggegaan bij Alpine, want ze wilden naar McLaren. Dat contract [bij Alpine] niet goed geregeld? Wij gaan weg. Mark Webber heb ik veel vertrouwen in. Hij doet het management van Piastri. Webber heeft zelf in zijn carrière wel eens de verkeerde keuze gemaakt, ik heb er vertrouwen in dat hij nu de goede keuzes maakt."

Ook maakt de 61-jarige analist een vergelijking met Verstappen: "Ze zijn hetzelfde type, ze moeten ervoor vechten. Hij [Piastri] moest iedere keer kampioen worden om door te gaan." Van der Grint vult het verhaal van Kalff aan: "Norris heeft een goede sociale achtergrond, hij heeft een makkelijke jeugd gehad. Hij komt uit een zeer welgestelde familie. Daar is niks mis mee, maar dat geeft toch misschien dat je niet voor die laatste tiende kan gaan."