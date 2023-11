Kalff roept niet-winnende Norris op: "Koester je podiums"

In de paddock staat Lando Norris hoog aangeschreven, maar een Formule 1-zege staat nog niet op zijn palmares. De jonge Brit is bijvoorbeeld dit seizoen een aantal keren aardig in de buurt gekomen met een zestal tweede plaatsen, maar het hoogste treetje beklom hij nog niet. In Brazilië kwam de McLaren-coureur weer dichtbij - probeerde zelfs in de openingsfase nog Max Verstappen te passeren - maar hij werd opnieuw tweede. Daarmee evenaarde de 23-jarige rijder het ongewenste record van Nick Heidfeld, die ook dertien keer op het ereschavot stond zonder te winnen. In het Viaplay-programma In de Slipstream denkt Allard Kalff dat het goed zou zijn als Norris zijn podiums koestert. "Winnen doe je heel zelden, tenzij je Max Verstappen bent", vertelt de analist. "Je wint bijna nooit, dus een podium moet je koesteren."

Als grote voorbeeld haalt Kalff Nico Hülkenberg aan. De Duitse Haas-coureur heeft nu al 201 Grands Prix gereden, zonder ook maar één keer een beker mee naar huis te mogen nemen. "Er zijn heel veel die nog nooit op het podium hebben gestaan. Die moeten nog veel meer balen [dan Norris]", benadrukt Kalff, die ook een grapje uit de mouw schudt. "Als je depressief wil worden, dan moet je Formule 1 gaan rijden."

Kees van de Grint vult zijn collega aan. "Het rijden in de Formule 1 moet je al koesteren. Je hoort dan bij de - tussen aanhalingstekens - beste 20, 22 die er zijn", verklaart de voormalig bandeningenieur van Bridgestone, die al heel wat keren coureurs van zijn teams wél een F1-race zag winnen. "Als je dan een keer op het podium komt, dan is dat een hele prestatie. Er zijn hele volksstammen die Formule 1 gereden hebben en nog nooit het podium gezien hebben, van dichtbij dan." Toch denkt dat de analist dat Norris er niet blij mee is dat een overwinning nog niet binnen is. "Het uiteindelijke doel is toch winnen", weet Van de Grint ook. "Daarna is het doel de titel."

