In de beslissende fase van het Formule 1-seizoen 2021 ging het meer over track limits, straffen en de wedstrijdleiding dan over de strijd op de baan. Het draaide in Brazilië, Saudi-Arabië en Abu Dhabi om buitenom inhalen, wat resulteerde in de eeuwige discussie: wanneer word een coureur buiten de baan gedwongen en wanneer heeft de rijder aan de binnenkant nog het recht op de bocht? Race director Michael Masi kreeg enkele malen vanuit diverse hoeken stevige kritiek te verduren, maar is dat wel terecht?

Will Buxton sprak in zijn Motorsport.tv-show This Week with Will Buxton met Allard Kalff over de recente commotie. De RTL GP-presentator legt echter een ander pijnpunt bloot: “Ik weet niet of het het reglement is dat bekeken moet worden. Naar mijn mening moeten we eerst eens kijken naar de circuits. Als je probeert iemand in te halen en je gaat van de baan, dan mag je nooit of te nimmer een voordeel kunnen behalen. Neem bijvoorbeeld Zandvoort, daar is de eerste bocht aangepast. Als je een probleem hebt kun je de uitloopstrook gebruiken, maar je verliest dan minimaal tien seconden voordat je terug bent op de baan.”

Hij vervolgt: “In Brazilië of Abu Dhabi, als een rijder dan aan de buitenkant zit, denkt hij wel twee keer na of hij daar wil blijven rijden. Hij weet dat als je dan van de baan gaat, je tijd verliest. In vroeger dagen zag je dit soort dingen niet omdat er geen uitloopstrook was. Daardoor had je al deze discussies ook niet. Ging je van de baan, dan verloor je tijd. Jammer dan.”

Tekst gaat verder onder de foto

Coureurs in F2 en F3 zijn net zeurende kleine kinderen

Volgens de ervaren coureur neem je een risico als je aan de buitenkant probeert om een concurrent in te halen. Te vaak wordt daarover gezeurd, wat al begint in de lagere formuleklassen. Kalff: “Het andere punt is dat de rijders zeuren als ze aan de buitenkant zitten: ‘We zijn buiten de baan gedwongen’. Ja, omdat er asfalt ligt. Als er een muur staat of er ligt een grindbak, dan blijven ze daar niet rijden. Dan weet je dat je van de baan gaat en tijd verliest. Dat is één ding, dat lost de helft van het probleem op. Want dan is er geen discussie: je gaat van de baan en je verliest tijd. Dan ontstaat er ook wat meer respect tussen de rijders onderling. Dat sijpelt dan door naar de Formule 2 en Formule 3, want dat zijn net zeurende kleine kinderen. Toen ik begon met racen - oké ik ben misschien van een andere generatie - als je aan de buitenkant probeerde in te halen was er een vette kans dat je in de problemen zou komen bij de exit. Dat was allemaal prima. Je zat gewoon niet aan de buitenkant.”

"Teams moeten niet met Michael Masi kunnen praten"

Daarnaast ging het de afgelopen weken ook veelvuldig over het rechtstreekse contact dat de teams hadden met Masi. In Saudi-Arabië leek het wel alsof Red Bull Racing met de wedstrijdleider onderhandelde over een terugverwijzing van Verstappen, terwijl in Abu Dhabi beide topteams probeerden Masi te beïnvloeden. Kalff heeft daar een duidelijke mening over: “Het moet niet mogelijk zijn voor welk teamlid dan ook om direct met Michael Masi te praten en te proberen hem te beïnvloeden. Misschien moeten de teams wel in staat zijn om met iemand van de wedstrijdleiding te praten, maar niet Michael Masi. Als je dat voor elkaar hebt, kunnen de regels misschien nog iets eenvoudiger en wat meer respect tussen de rijders. Met name wanneer je probeert buitenom te gaan. Soms breng je jezelf gewoon in de problemen.”

Hieronder bekijk je het volledige interview, met onder meer de vraag of Masi volgend jaar nog een baan heeft en hoe Nederland feest vierde in de afgelopen dagen.