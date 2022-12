Na het behalen van de wereldtitel van 2021 stond er in 2022 geen maat op Max Verstappen. In de eerste drie races werd hij twee keer getroffen door technisch malheur, om daarna een nagenoeg perfect seizoen af te werken. Het leidde tot een recordaantal van vijftien overwinningen in 22 races en zijn tweede wereldtitel op rij. Ook vestigde hij een record voor meeste gescoorde punten in één seizoen. De vorm van de Red Bull Racing-coureur was uitstekend en hij leverde in de ogen van Allard Kalff dan ook zijn beste Formule 1-seizoen tot nu toe af. "Als je kijkt naar hoe hij is omgegaan met alle zaken die op hem afkwamen. Hij heeft vijftien keer gewonnen, wat wil je nog meer? Hij is met een enorme voorsprong wereldkampioen geworden en dan in de laatste race zo domineren, dan denk ik dat hij zijn beste Formule 1-seizoen ooit heeft gehad", legt Kalff uit in zijn terugblik op het F1-seizoen 2022 met Motorsport.com.

Met de slotrace van 2022 in Abu Dhabi noemt Kalff meteen ook zijn hoogtepunt van het seizoen van Verstappen. Op papier was die race geen enorm spektakelstuk, maar toch slaat de commentator van Viaplay die race hoger aan dan bijvoorbeeld Verstappens knap gewonnen inhaalraces in Hongarije en België. "Waarom roep ik dan toch dat ik Abu Dhabi fantastisch vond? Omdat Max daar liet zien dat hij nu net zo goed is als Schumacher, Senna en Prost op hun allerbeste dagen waren. Hij had daar het hele veld onder controle", zag Kalff, die vervolgens het credo van Jack Brabham aanhaalt dat je een F1-race moet winnen door zo langzaam mogelijk te rijden.

"Dat is wat Verstappen in Abu Dhabi heeft gedaan. Hij heeft nergens ook maar een kilometer te hard moeten rijden, hij had het allemaal onder controle. Als ze achter hem het tempo niet bij konden houden, dan ging hij ook wat langzamer rijden. Voerden ze achter hem het tempo iets op, dan deed hij dat ook. Dat deed hij zo fantastisch mooi, dat ik vind dat die race er echt eentje uit het boekje was. Als je het over domineren hebt, dan heb je het over die wedstrijd. Alleen was die race misschien wel heel saai om naar te kijken, want het was niet zo spectaculair was in 2021. Het is heel makkelijk om te roepen dat Spa fantastisch was en daar kan ik ook van genieten, maar van die laatste wedstrijd kan ik heel stilletjes in Race Control toch enorm genieten."

Knullig handelen FOM bij beslissing titelstrijd

De bekroning van Verstappens uiterst succesvolle seizoen kwam enkele races eerder al in Japan. Met een overwinning op Suzuka en een late tijdstraf voor Charles Leclerc viel de titelstrijd daar in het slot, al was er aanvankelijk de nodige verwarring over de gehanteerde puntentelling. "Wat we nooit zullen vergeten, is de manier waarop hij in Suzuka uiteindelijk wereldkampioen werd. Ik stuurde Jos een appje waarin stond 'het kan gewoon ook weer niet normaal gaan'", zegt Kalff over de beslissing tijdens GP van Japan. Vooral het interview dat Johnny Herbert voor de podiumceremonie afnam bij Verstappen blijft hem bij. "En dan de apotheose en het knullige met Johnny Herbert die zegt 'Max, kom even terug want je bent wereldkampioen'. Het is te belachelijk voor woorden. Ik vind het een enorme gemiste kans van de FOM. Die hadden Johnny daar de interviews moeten laten afmaken en op het podium hadden ze Verstappen tot kampioen moeten uitroepen, niet daar beneden. Dat vond ik zo knullig."

In de video bovenaan deze pagina zie je de gehele terugblik op het Formule 1-seizoen 2022 met Allard Kalff, waarin naast de wereldtitel van Verstappen onder meer ook de kracht van Red Bull Racing, het seizoen van Ferrari en de keuze van Haas F1 voor Nico Hülkenberg besproken worden.