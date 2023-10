Kalff: "Norris moet nu laten zien dat hij die wonderboy is"

Oscar Piastri is sinds dit Formule 1-seizoen teamgenoot van Lando Norris bij McLaren. Het is voor de Australiër zijn debuutjaar, terwijl Norris al vanaf 2019 voor het Britse F1-team rijdt. Hij nam het eerder al tegen Carlos Sainz en Daniel Ricciardo op, waarbij hij met name die laatste coureur veelal versloeg. Piastri lijkt echter andere koek. Hij moest begin 2023 op gang komen, maar lijkt nu zijn draai in de MCL60 gevonden te hebben. In Qatar finishte hij de sprintrace als eerste en op zondag kwam hij als tweede achter Max Verstappen, maar vóór Norris over de streep.

Allard Kalff, commentator en analist bij Viaplay, denkt dat dit het moment is dat Norris moet laten zien uit welk racehout hij gesneden is. "Zonder Lando Norris tekort te doen: ik denk dat hij zijn handen vol gaat hebben aan Oscar Piastri. We gaan nu meemaken of Norris de wonderboy is, die mensen zeggen dat hij dat is", zegt Kalff, die Norris voor het laatst in 2017 een kampioenschap zag winnen in de Formule 3. "Maar hij deed daarna nooit meer echt iets waarvan ik dacht: 'Jemig!'"

Bij McLaren hebben ze in de afgelopen jaren twee wedstrijden gewonnen. Dit gebeurde afgelopen weekend dus met Piastri in F1-sprintrace in Qatar en met Ricciardo op Monza in 2021. Norris zelf kwam dat jaar dicht in de buurt van een overwinning in Sochi, maar uiteindelijk bleef die uit door het maken van een verkeerde keuze in de regen. Hoewel de 23-jarige coureur wordt gezien als de rijder die McLaren naar de overwinning moet helpen, heeft hij zelf nu twee keer moeten toezien hoe een teamgenoot met de eer streek. Kalff ziet dat als een nadeel: "Toen ze de Grand Prix van Italië konden winnen, won Ricciardo en werd hij tweede. Toen ze hier [in Qatar] de sprintrace konden winnen, won zijn teamgenoot. Zondag eindigde zijn teamgenoot voor hem. Op cruciale momenten wordt hij toch door zijn teamgenoot voorbij gestreefd."

Video: Een uitgebreide samenvatting van de F1 Grand Prix in Qatar