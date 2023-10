Kalff en Van de Grint in koor: Perez weg zodra P2 in WK vaststaat

Sergio Perez laat het al een aantal Formule 1 Grand Prix-weekend liggen. In Singapore verknalde hij de race van Alexander Albon, in Japan die van Kevin Magnussen en in Qatar, al was dat niet zijn schuld, incasseerde de Mexicaan een uitvalbeurt in de sprintrace. In de Grand Prix scoorde hij wel een enkel puntje door tiende te worden, maar kreeg hij twee keer een tijdstraf door het overschrijden van track limits én werd hij op een ronde gezet door teamgenoot Max Verstappen. De positie van Checo bij Red Bull Racing staat onder druk, helemaal nu Daniel Ricciardo terug en al bevestigd is bij AlphaTauri voor volgend F1-seizoen. Daarnaast viel reservecoureur Liam Lawson sterk in voor de geblesseerde Australiër.

Bij Viaplay laat voormalig F1-bandenexpert Kees van de Grint weten dat hij denkt dat de dagen van Perez bij Red Bull geteld zijn, ondanks dat het contract van de Mexicaan tot eind 2024 loopt. "Wat mij opviel, en ik denk dat dat een reden heeft, maar het was rustig. Ik heb van Marko niets gehoord. Normaal was er wel een reden voor Marko om te flippen na de prestatie van Perez", zegt Van de Grint, waarna Allard Kalff aanvult. "Het enige dat ze zeiden was dat Perez gebaat was bij een arm op zijn schouder."

De 33-jarige coureur is momenteel volop in gevecht voor de tweede plek bij de coureurs. Hij wordt op de hielen gezeten door Mercedes-coureur Lewis Hamilton, die op zijn beurt weer op de hielen wordt gezeten door Aston Martin-coureur Fernando Alonso. De stilte vanuit Red Bull is volgens Van de Grint veelzeggend. "Ik verwacht dat dit stilte voor de storm is. Ik denk dat er wel het een en ander gebeurt zodra zijn tweede plek in het WK bevestigd is." Op de vraag wat er dan gaat gebeuren, zegt Kalff lachend: "Dan wordt hij eruit geflikkerd. Ik ga er wel vanuit dat hij een waterdicht contract heeft voor volgend jaar, alleen ik zou nu ook met hem gaan zitten en zeggen: 'Sergio, vriend. Zo gaat het niet.' Maar als Perez in de spiegel kijkt, dan moet hij toch ook tot de conclusie komen dat het zo niet gaat? Moet hij dit dan wel willen?"

Mocht de man uit Guadalajara inderdaad aan de kant gezet worden, wie is dan een goede opvolger voor hem? Kalff ziet het met Ricciardo, die in het verleden al voor Red Bull racete, niet zo zitten. "Wat schiet je daarmee op?", vraagt hij zich hardop af? Van de Grint: "Je moet ook naar de kant van Red Bull kijken. Verstappen wordt wereldkampioen bij de coureurs, maar ook bij de constructeurs. Maar de druk van onder andere McLaren, met twee auto's, kan volgend jaar wel eens heel anders zijn. Dan wil je net als McLaren nu heeft twee rijders hebben, die bijvoorbeeld als je een goede auto hebt, in ieder geval op het podium komen."

Ricciardo heeft zich in ieder geval al bewezen in F1. Hoewel een wereldtitel er niet is gekomen, won de man uit Perth wel een aantal Grands Prix: "Met Ricciardo weet je hoe goed hij is", vervolgt Kalff. "Je weet waar hij tekortkomt en je weet dat hij nooit rare dingen gaat zeggen. Hij zal nooit na drie races zeggen: 'Ik ga Max van de wereldtitel afhouden.' Hij weet dat dat niet gaat gebeuren. Je hebt rust, je hebt zekerheid. Maar qua snelheid? Waarom zet je een Tsunoda daar niet neer?"

Video: Perez wordt uit de F1-sprintrace getikt en belandt in grind