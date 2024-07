Waar Red Bull Racing de afgelopen twee seizoenen met relatief gemak races in de Formule 1 won, gaat het dit seizoen een stuk minder makkelijk. De Oostenrijkse renstal heeft de meeste Grands Prix op zijn naam geschreven, maar er zijn al vijf winnaars van andere teams geweest. In het Viaplay-programma In de Slipstream oppert Allard Kalff het idee om de huidige regels te houden. In 2026 gaan de technische regels volledig op de schop en is de verwachting dat de gaten tussen de teams weer groter gaan worden. "Als je dit reglement nog vijf jaar zo houdt, dan weet je niet wat je meemaakt. Dan rijdt iedereen binnen twee tienden", aldus de analist.

Dat is ook de mening van collega-analist Kees van de Grint, die ook is aangeschoven bij de uitzending. Hij zag in Silverstone het schoolvoorbeeld van hoe spannend het tegenwoordig in de koningsklasse van de autosport is. "Deze race heb je niks in de achterhoede gezien, want de regisseur moet - terecht ook - de eerste zes auto's in de gaten houden. Daar gaat het om. Het gaat niet om wie er negentiende of achttiende wordt, maar het gaat om - laten we zeggen - wie er bij de eerste vijf rijdt. Dat is wat we nodig hebben."

Van de Grint zag het hele weekend dat de gaten in de top ongemeen klein waren. "Zaterdag was de kwalificatie ook fantastisch. Bij de kwalificatie kon je niet zeggen 'Hamilton of Verstappen, die rijdt pole'. Dat wist je niet, totdat de laatste over de finish kwam. En dat is wat we willen!", aldus de voormalig bandeningenieur. "Het was een geweldige show, en ik vroeg me dan ook na afloop af: moeten we wel nieuwe reglementen hebben?"