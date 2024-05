Charles Leclerc kent elk hoekje van het circuit van Monaco uit zijn hoofd, maar in zijn racecarrière wilde het niet echt vlotten op het straten van het prinsdom. De Monegask groeide op waar de Formule 1-coureurs langsrazen tijdens de Grand Prix, maar goede resultaten in Monte Carlo bleven uit. Tot dit weekend, waarin hij naast de pole ook nog eens de overwinning wist te bemachtigen. Allard Kalff gunde het de Ferrari-coureur van harte. "Ooit had je een heel klein Charles Leclercje, die ieder jaar mensen de tribunes zag opbouwen en mensen naar Monaco zag komen. Toen had hij een droom om daar een keer een Formule 1-race te winnen, en nou staat die hele tribune - die hij zijn hele leven al opgebouwd ziet worden - voor hem te klappen. Dat is natuurlijk een emotioneel heel mooi moment", vertelt de analist in het Viaplay-programma In de Slipstream.

Wat het volgens Kalff nog mooier maakte, is dat Leclerc de zege opdroeg aan zijn overleden vader. Leclerc vertelde na afloop van de race dat hij al voordat hij de finishvlag zag aan zijn vader moest denken en de tranen moest bedwingen. "Net op het moment dat hij door zou breken - hij reed toen in Formule 2 en zou in principe Formule 1 gaan rijden - overleed zijn vader", legt hij uit. "Die vader was zijn steun en toeverlaat. Jos en Max kennen we allemaal, maar met Leclerc was dat niet anders."

Op het moment dat de vader van de Ferrari-man overleed, was het nog niet helemaal zeker dat hij in F1 ging rijden. Toch vertelde Leclerc dat het al rond was. "Hij dacht toen, dat komt wel goed. En nu wint hij de Grand Prix van Monaco, ik vond dat mooi. Dit zijn de mooie verhalen in de sport", besluit Kalff.

Video: Leclerc uit zijn dak na de overwinning in Monaco