Allard Kalff kiest de grootste verrassing van F1-seizoen 2022

Na het behalen van de Formule 2-titel in 2019 stonden de Formule 1-teams niet in de rij voor Nyck de Vries. Uiteindelijk koos hij voor een avontuur bij Mercedes in de Formule E, wat hij combineerde met een rol als reserve van het Formule 1-team. Het leverde de coureur uit Uitwellingerga in 2020 en 2021 al de kans op om een F1-test af te werken voor Mercedes, waarna in 2022 diverse vrije trainingen volgden voor het fabrieksteam, Aston Martin en Williams. Inmiddels is duidelijk dat De Vries vanaf 2023 uitkomt voor AlphaTauri, maar het heeft even geduurd voordat hij definitief op de radar van de meeste teams stond. Een uitstekende invalbeurt tijdens de Grand Prix van Italië - die hij bekroonde met P9 en twee punten - speelde daarin een sleutelrol. Dat feit op zich vindt Kalff de grootste verrassing van het afgelopen jaar.

"Ik kan niet zeggen dat we heel veel verrassingen hebben gehad. Als je het hebt over de grootste verrassing van het jaar, dan is dat het feit dat het dus nog steeds mogelijk is om op zaterdagochtend aan de koffie te zitten en op maandagochtend drie F1-teams achter je aan te hebben voor een handtekening op een contract. Dat is natuurlijk wat er met Nyck de Vries gebeurde in Monza en dat vind ik toch wel verrassend", vertelt Kalff aan Motorsport.com in een terugblik op het F1-seizoen 2022. De F1-analist en F2-commentator van Viaplay vindt het overigens volkomen terecht dat De Vries de kans krijgt in de Formule 1, nadat hij in 2021 ook wereldkampioen Formule E werd.

'Dit zat niet in de pijplijn voor De Vries'

Tegelijkertijd is Kalff ook van mening dat de keuze van AlphaTauri voor De Vries iets zegt over de opleidingsprogramma's van de diverse teams. "Als je dan ziet wat er allemaal geïnvesteerd wordt in de Formule 1 aan junioren- en talentenprogramma's... Vervolgens laat Nyck het zien op het goede moment, doet hij alles wat goed is en dan zeggen die teams toch ineens 'oei, die moeten we hebben'. Dan denk ik bij mezelf waar ze al die andere jaren hebben gezeten, maar ook wat al die talentenprogramma's nu eigenlijk waard zijn. Helemaal niks dus. Dat vind ik dan toch mooi en verrassend, dat het na zo'n optreden nog steeds kan dat bij mensen het lichtje gaat branden en ze hem willen kiezen."

De Vries wist dat hij in 2023 hoe dan ook op zoek moest naar een nieuwe uitdaging, doordat Mercedes de Formule E na het afgelopen seizoen heeft verlaten. Velen hadden de Fries al afgeschreven voor de Formule 1 en Kalff vermoedt dat de coureur in kwestie zelf ook weinig rekening zou hebben gehouden met een F1-zitje in 2023. "Als je naar Nyck kijkt en je weet wat er voor volgend jaar allemaal in de pijplijn zat, dan zat dit er in ieder geval niet in."

In de video bovenaan deze pagina zie je de gehele terugblik op het Formule 1-seizoen 2022 met Allard Kalff, waarin naast de F1-kans van Nyck de Vries ook de dominantie van Max Verstappen, het seizoen van Ferrari, de keuze van Haas F1 voor Nico Hülkenberg en meer besproken wordt.