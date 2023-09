De enorm lange zegereeks van Red Bull Racing werd in Singapore tot een halt geroepen. Direct in de eerste training werd duidelijk dat de Oostenrijkse renstal voor een zwaar weekend stond. Tijdens de kwalificatie werd dat nog maar eens onderstreept met een exit voor zowel Max Verstappen als Sergio Perez in Q2. In de race repareerden de coureurs het enigszins, Verstappen kwam als vijfde en zijn Mexicaanse teamgenoot als achtste over de streep. Ondanks dat er niet gewonnen is door Red Bull, vertelt Allard Kalff aan Motorsport.com dat hij vindt dat ze het maximale uit de race hebben gehaald.

"Zij hebben zeker het maximale eruit gehaald", begint de analist. "Ze hebben gewoon de goede strategie gekozen. Er was eigenlijk geen andere optie dan de mensen om je heen: starten op hard." Na een relatief rustige openingsfase knalde Williams-coureur Logan Sargeant de muur in, waarna de safety car de baan op gestuurd werd. Qua timing kon het haast niet slechter voor Red Bull, vindt Kalff: "Ze hebben pech gehad met die safety car. Die kwam eigenlijk op een verkeerd moment, waardoor Max nog niet naar binnen kon. Iedereen om hem heen ging nieuwe harde banden halen, die van hem koelden af. We weten van de Pirelli's als die een beetje versleten zijn en de temperatuur is eruit dan krijg je het bijna niet meer terug. In die situatie zat Verstappen."

Na de bandenwissels van de Red Bulls van hard naar medium kwam er een virtual safety car vanwege het uitvallen van Alpine-rijder Esteban Ocon. Ook deze kon qua timing niet slechter. "Die virtual safety car pakte ook niet helemaal handig uit. Dat is dan pech", noemt Kalff. "Dan is vijfde misschien maximaal vanaf de elfde positie. Aan de andere kant, als het kwartje jouw kant op valt dan had hij [Verstappen] ook nog zomaar misschien wel naar het podium kunnen gaan. Of Leclerc kunnen pakken, zeker. Je start elfde, je wordt vijfde, dat is gewoon goed."

Volwassen Verstappen

Wat Kalff het meest bijgebleven is van het F1-weekend van Verstappen in Singapore is de manier waarop de Nederlander met de teleurstellingen om gaat. "Ik vind het mooi om te zien dat hij eigenlijk vrijdag al denkt van 'nou pole-position, eerste rij, eerste twee rijen zal een heel avontuur worden'", noemt de 61-jarige Beverwijker. "Na de kwalificatie zei hij 'het podium zal wel een avontuur worden, ik denk dat die run van overwinningen hier ten einde komt'. Ik vind dat hij daar heel volwassen mee omgaat."

Benieuwd wat Allard Kalff verder vindt van de overwinning van Carlos Sainz, de crash van George Russell en de prestatie van Lando Norris? Bekijk dan het volledige interview in de video bovenaan dit artikel.