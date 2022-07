Carlos Sainz kreeg in de tijdens een safety car-situatie in het laatste kwart van de race de vraag van Ferrari om zich uit te laten zakken en teamgenoot Charles Leclerc zoveel mogelijk voordeel te geven bij de herstart. Sainz weigerde en versloeg de Monegask in de strijd om de overwinning. Leclerc eindigde door een misser van Ferrari op de vierde plek toen het team hem tijdens de safety car niet naar binnen haalde.

Volgens Allard Kalff, die de race zondag vanuit race control bij Viaplay bekeek, nam Sainz terecht het heft in handen: “Sainz heeft het helemaal goed gedaan. Ik zit eigenlijk terug te denken aan Canada. Daar was Max foutloos en had Sainz eigenlijk moeten winnen, maar dat ging door een strategische blunder niet door. Hier gaat Ferrari weer een blunder en wint hij de race dus wel. Het kwartje valt daarmee wel zijn kant op. Wat ik heel sterk vind, is dat hij tijdens die safety car tegen het team kan praten en zegt dat hij Leclerc niet wil verdedigen. Dat vind ik de grote winst van het weekend, dat Carlos Sainz zijn hakken in het zand zet en zegt: ‘We gaan Leclerc toch niet zomaar de overwinning geven’. Terwijl, dat is meteen het zwakke punt van Charles Leclerc op dit moment. Ik zag foto’s voorbij dat Binotto tegen Leclerc staat te praten alsof het een klein jongetje is…”

Leclerc kwetsbaar: “Dit overkomt Hamilton of Verstappen niet”

Het is tekenend voor de positie waar Leclerc momenteel in zit. Waar concurrenten Max Verstappen en Lewis Hamilton zich echt profileren als leiders binnen het team, lijkt dat er bij Leclerc nog niet uit te komen. “Dit was Verstappen of Hamilton niet gebeurd”, zegt Kalff. “Het gebeurt Sainz ook niet en Leclerc wel. Daar moet hij aan werken.” De commentator is er daarom ook nog niet helemaal van overtuigd dat Leclerc klaar is om wereldkampioen te worden met de Scuderia “In mijn optiek moet Leclerc nog steeds bewijzen dat hij een Hamilton of een Verstappen is. Dat heeft niets met zijn snelheid te maken, dat heeft hij ontegenzeggelijk. Maar alles daaromheen. Jaren geleden hebben we al eens geroepen dat Ferrari alles op alles moet zetten om Verstappen binnen te halen, alleen dan worden ze wereldkampioen. Dat gaat niet gebeuren, maar de vraag is of Leclerc goed genoeg is. Dat weten we nog niet, hij heeft het nog niet bewezen.”

Eerder in de race toonde Sainz zich een goede teamgenoot door Leclerc, die op dat moment duidelijk de snellere was, voorbij te laten. Een logische beslissing, stelt Kalff. “Dat was op dat moment wel logisch, daar heb ik geen moeite mee. Je hebt het Ferrari F1-team met twee werknemers. De ene komt uit Spanje, Carlos Sainz, de andere komt uit Monaco, Charles Leclerc. Zij werken voor het team. Het zijn wel ego’s, het zijn sportlieden en ze willen winnen. Maar uiteindelijk is Ferrari groter dan Charles Leclerc of Carlos Sainz.”

Voor het kopmanschap van Leclerc was het echter geen goede dag. “Ik heb geen moeite met teamorders, maar je komt nu op een punt dat ze bijna gelijk staan in het klassement en dat Carlos Sainz nu de terechte vraag kan stellen waarom het omgedraaid moet worden. In het geval Red Bull is echt een gat tussen Perez en Verstappen, die laatste zal dit ook niet zo snel laten gebeuren. Hij is wel een natuurlijke teamleider, maar bij Ferrari moeten ze die beslissing nemen. Sainz heeft wat dat betreft nu een goede reden om in een meeting de volgende keer te zeggen: ‘Jongens, vraag het mij niet…’”

Allard Kalff is van mening dat Max Verstappen door het geringe puntenverlies ten opzichte van Leclerc de winnaar is van de Britse Grand Prix. Dat en nog veel meer zie je in het interview bovenaan deze pagina.