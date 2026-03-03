Kalff benadrukt voordeel F1-rookie Lindblad: "Hij hoeft geen dingen af te leren"
Formule 1-rookie Arvid Lindblad is "waanzinnig goed", vindt commentator en voormalig coureur Allard Kalff. Toch houdt hij zijn verwachtingen bewust laag voor de jonge Brit die dit seizoen zijn debuut maakt.
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Met de start van het nieuwe raceseizoen dit weekend in Australië, maakt de Formule 1 kennis met slechts één nieuwkomer: de achttienjarige Britse coureur Arvid Lindblad. De talentvolle rookie rijdt dit jaar voor het Racing Bulls-team naast teamgenoot Liam Lawson, en heeft alle ogen op zich gericht.
Allard Kalff laat tijdens de mediadag van Viaplay weten niets te verwachten van de rookie. "Verwachtingen zijn een opmaat naar teleurstellingen, dus het enige dat ik van hem verwacht is dat hij zijn stinkende best doet, en er enorm van geniet."
Desondanks benadrukt de Formule 2-commentator dat Lindblad zijn plek in de Formule 1 ruimschoots verdient. "Hij is waanzinnig goed. Of hij een Max is, of een Liam Lawson weet ik niet, maar hij is in ieder geval goed genoeg om daar te rijden."
Afgelopen seizoen maakte Lindblad indruk in de Formule 2 bij Campos Racing. De Brit werd met drie overwinningen en vijf podiumplaatsen zesde in het kampioenschap en schreef bovendien geschiedenis als de jongste winnaar ooit in de klasse. Vooral zijn zege in Barcelona, waar hij pole-position haalde in de kwalificatie, en na een mindere achtste plaats in de sprintrace de race won, onderstreepte zijn potentieel. Ondanks een wisselvallige fase halverwege het seizoen liet Lindblad geregeld zijn snelheid en volwassenheid zien, wat zijn promotie naar de Formule 1 in een stroomversnelling bracht.
Hoewel de druk op de nieuwkomer groot zal zijn om zichzelf te bewijzen, ziet Kalff juist een voordeel in zijn status als debutant: "Eigenlijk is de overstap voor hem het makkelijkste van iedereen. Hij heeft namelijk geen idee hoe de vorige auto was. Dit is gewoon de snelste auto waar hij ooit in heeft gereden. Hij moet op het goede moment het goede knopje indrukken, en dat moet hij leren. Maar hij hoeft in elk geval niets af te leren, dat scheelt."
