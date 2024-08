Ricciardo gaat all-in: Red Bull of vertrek uit F1

Voor Daniel Ricciardo is het heel eenvoudig: hij rijdt volgend jaar in dienst van Red Bull in de Formule 1, of hij verlaat de koningsklasse van de autosport. Dat kan bij Red Bull Racing zijn, of bij kleine broer RB F1. De Australiër kijkt in elk geval niet om zich heen, ondanks twijfels over zijn toekomst. Op de vraag of hij zich enkel richt op de Red Bull-familie, antwoordt Ricciardo in Zandvoort: “Ja, alleen dat. Het is een all-in aanpak. Maar ik denk dat ik daarmee het maximale uit mezelf haal. En als dat nog niet genoeg is, c’est la vie. Het maakt het intenser, maar ook eenvoudiger. Dus dit is wat mij betreft de beste aanpak. Het is niet omdat ik eigenwijs ben, ik wil gewoon nergens anders rijden.”

De goedlachse rijder aast nog altijd op het plekje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. In hoeverre hij daar serieus aanspraak op maakt, durft hij niet te zeggen: “Mijn prestaties zijn in het laatste deel van de eerste seizoenshelft beter geworden. Het gaat dus zeker beter. Maar ik kan niet zeggen dat ik zeer zeker genoeg heb laten zien. Als ik dit de komende races door kan trekken, dan kan ik zeggen dat dit mijn echte vorm is, en dat ik het over meerdere races heb bewezen. Het is subjectief om te zeggen dat dat genoeg is. Ik weet het niet. Misschien voelt het alsof ik genoeg heb laten zien, misschien heb ik dat ook wel. Ik ga echter niet met de vuist op tafel slaan en zeggen: 'ik ben de beste, doe er iets aan’. Ik blijf gewoon mijn ding doen.”

Een ding lijkt nu al zeker: er gaat in 2025 wat veranderen in de rijdersbezetting bij de Red Bull-familie. Helmut Marko heeft namelijk bevestigd dat Liam Lawson komend jaar in een van de bolides van de energiedrankengigant stapt. Aangezien Yuki Tsunoda en Max Verstappen zeker zijn van hun toekomst, moet de tweede seizoenshelft uitwijzen wie er moet vertrekken: Sergio Pérez of toch Ricciardo.