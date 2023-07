Alguersuari haalt uit: Red Bull Junior-team is geen succes meer

De Spanjaard Jaime Alguersuari reed tussen 2009 en 2011 voor Toro Rosso in de Formule 1 en kent het opleidingstraject van Red Bull goed. In zijn kartperiode werd zijn talent ontdekt door Helmut Marko en werd hij vastgelegd binnen het juniorteam. Op 19-jarige leeftijd debuteerde de Catalaan in de Formule 1 en was destijds de jongste debutant ooit. Alguersuari was één van de vele Red Bull-juniors die in die tijd een kans in de Formule 1 kregen. De laatste jaren kijkt Red Bull, en in het bijzonder dr. Marko, ook buiten de eigen gelederen naar coureurs om in de stoeltjes van de teams van AlphaTauri en Red Bull te zetten.

In de podcast van Sky F1 laat Alguersuari duidelijk weten dat de keuze voor coureurs buiten het opleidingstraject laat zien dat het niet meer werkt: "Het programma is niet meer succesvol. Dat Sergio Perez in een Red Bull rijdt, zegt daarin genoeg. Het hele idee was, althans dat zeiden ze tegen ons en tegen de media, dat ze in het opleidingstraject coureurs kampioenen willen laten worden en ze een kans geven bij Toro Rosso, wat nu AlphaTauri is. Daarna konden ze door naar Red Bull om in een winnende auto te rijden. Dat ze nu iemand ergens anders vandaan moeten halen past niet in dat verhaal."

Volgens de Spanjaard is het bijzonder dat Perez binnen gekomen is, zeker gezien zijn voorgeschiedenis. "Als Red Bull hem in het juniortraject had, weet ik zeker dat hij het er maar één jaar in volgehouden had. Hij reed in de juniorklassen niet direct goed. Die kans krijg je bij Red Bull niet, daar moet je meteen leveren."

Teamgenoot de eerste concurrent

Alguersuari werd ook gevraagd naar wat hij van het ontslag van Nyck de Vries vond: "Als er geen verbetering zichtbaar is van de eerste tot de laatste race, dan hebben ze het recht om hem eruit te zetten. Het gaat in de F1 er in eerste instantie om, om je teamgenoot te verslaan, dat deed hij niet. Toen ik bij Toro Rosso reed, was mijn eerste doel mijn teamgenoot te snel af te zijn. Ik wilde ervoor zorgen dat ik aan het einde van het seizoen met meer punten in het kampioenschap stond dan hij."