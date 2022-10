Alfa Romeo zet in op P6 constructeurs met nieuwe voorvleugel

Momenteel staat Alfa Romeo op de zesde plaats, maar met een dubbele puntenfinish in Singapore is Aston Martin Racing aardig dichtbij gekomen. Het Britse team staat nog maar 15 punten achter Alfa Romeo, en Haas F1 Team en AlphaTauri staan beide op 18 punten achterstand. De laatste races waren ook niet erg sterk voor het Zwitserse team. Ze lijken steeds verder terug te vallen in de rangorde.

Alfa Romeo had de nieuwe voorvleugel al een tijdje tot zijn beschikking, maar koos ervoor om geen risico te nemen door het op het stratencircuit van Singapore in te zetten. Ook in de natte trainingen op vrijdag koos het team grotendeels voor de oude vleugels. Aan het einde van de tweede training reed Valtteri Bottas wel even met het nieuwe materiaal, om het team wat data te kunnen laten verzamelen. Beide coureurs rijden morgen in een als het goed is droge training met de nieuwe vleugel. De volgende en laatste ronde updates volgt in Amerika op het Circuit of the Americas.

Op donderdag gaf Bottas aan te hopen wat verbeteringen te zien in bochten met hoge snelheid, en dat was ondanks het beperkt aantal rondes wel te zien. “Het heeft ons zeker wat meer stabiliteit in bochten met hoge snelheid gegeven”, zegt Bottas tegen Motorsport.com na de tweede training. “Dat is wat ik voelde, en het is precies wat het moest doen. Natuurlijk missen we een behoorlijk aantal sensoren vanwege het natte weer. We kunnen dus niet alles meten op het gebied van aerodynamica. Maar qua gevoel was het wat het moest zijn. We weten hoeveel het verandert onder de weersomstandigheden en dergelijke, dus we hebben een inschatting voor zaterdag.”

Ontwikkeling volgend jaar

Bottas geeft toe dat het goed is om te zien dat er nog steeds nieuwe onderdelen komen. “Het was zeker beter geweest als we ze eerder hadden, maar beter laat dan nooit. En ik denk dat er ook nog wat komt in Austin. Maar het is ook zo dat alles wat we nu vinden, een voordeel is voor volgend jaar. Dus het is niet alleen de ontwikkeling voor de wagen van dit jaar, maar ook die van de toekomst. Dus hopelijk werkt het. De correlatie is tot nu toe goed geweest en er zijn geen problemen geweest.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur heeft vertrouwen dat de vleugel voor betere prestaties gaat zorgen. “Het is een redelijke stap voorwaarts”, vertelde hij aan Motorsport.com. “We moeten ook overwegen om wat onderdelen mee te nemen naar volgend jaar. Het is een doorlopende ontwikkeling, zelfs voor volgend seizoen. Suzuka is de juiste plek om de vleugel te introduceren. Het is logisch om in Singapore met de oude te rijden, en daarna de bladzijde om te slaan. We verwachten wat kleine updates voor de volgende race, en daarna denk ik dat het klaar is voor dit seizoen.”

Vasseur weet dat het team zijn niveau moet verhogen om boven de concurrentie te blijven staan. “Ik denk dat het erg krap is van plek zes naar plek negen. We zagen in Singapore dat als het goed loopt voor een team, het een grote stap kan maken. We moeten alles samen laten komen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen blijft pushen en updates mee probeert te blijven brengen. We moeten niet denken dat een update een stap vooruit is, maar dat het níet brengen van een update een stap achteruit is.”