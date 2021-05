Kimi Raikkonen kwam op het circuit van Imola als negende aan de finish, maar de Fin kreeg na afloop een tijdstraf van dertig seconden aan zijn broek, die hem terugwierp naar de dertiende plaats.

Volgens de stewards had Raikkonen in Imola de regels verbroken toen hij in de aanloop naar de rollende herstart na de rode vlag met zijn Alfa was gespind in de derde bocht. In de reglementen staat dat coureurs op zo'n moment hun originele startpositie weer mogen innemen, zolang dit maar gebeurt voor de eerste safety car-lijn. Als een coureur daar niet in weet te slagen, zal deze de herstart vanuit de pits moeten doen, zodra het hele veld is gepasseerd.

Raikkonen was na zijn spin niet teruggereden naar zijn oorspronkelijke startpositie, maar was voor de rollende herstart wel gewoon op de baan gebleven. De stewards waren dan ook van mening dat de Fin daarmee de regels had overtreden, wat hem een halve minuut tijdstraf opleverde en hem de twee gescoorde WK-punten kostte.

Onduidelijkheid

Na de race liet Alfa Romeo al weten dat het na de spin van Raikkonen onduidelijk was wat de coureur had moeten doen, omdat het niet duidelijk was of de race met een staande herstart of achter de safety car zou worden hervat. Xevi Pujolar, hoofd trackside engineering bij de Zwitserse renstal, heeft inmiddels laten weten dat het team tijdens de opwarmronde contact had gezocht met de wedstrijdleiding: “Kimi ging achter de safety car van de baan en verloor daardoor posities. Het was altijd onze intentie om die plekken weer terug te winnen en we hebben Kimi gevraagd om weer naar voren te rijden. Hij vroeg ook of hij zijn oude plek weer in moest nemen. Het was voor ons toen de vraag of we te maken hadden met een formatieronde, of dat we achter de safety car zaten. Vanwege die onduidelijkheid hebben we toen bij de FIA om opheldering gevraagd.”

Het antwoord op de vraag kwam echter te laat om Raikkonen nog de pits op te laten zoeken: “Terwijl wij aan het wachten waren op een antwoord zeiden we tegen Kimi dat hij standby moest blijven. Helaas kregen we te laat een antwoord, dus bleef hij op de plek waar hij toen reed. Als gevolg hebben we toen een straf gekregen.”

Nieuw bewijs?

Alfa Romeo wil de zaak opnieuw aankaarten bij de FIA in de hoop dat de tijdstraf kan worden teruggedraaid. In de International Sporting Code van de FIA staat dat een dergelijke heropening van een onderzoek alleen plaats zal vinden wanneer een partij “significant en relevant” nieuw bewijs kan aanleveren, dat op het moment van het eerste onderzoek nog niet beschikbaar was. Om 17.00 uur Portugese tijd (18.00 uur Nederlandse tijd) zullen de stewards zich buigen over het verzoek van Alfa Romeo en bepalen of de zaak heropend moet worden.