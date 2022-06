Alfa Romeo werkt aan zwakte op zachte band in F1-kwalificatie

Nadat de Alfa Romeo C42 indruk maakte in de bochtige derde sector bij de Spaanse Grand Prix, reisde het team met hoge verwachtingen af naar Monaco. De krachtmeting aldaar verliep echter verre van ideaal, want Valtteri Bottas en Zhou Guanyu kwalificeerden zich als 12e en 20e. In de chaotische regenrace werd Bottas uiteindelijk nog negende, maar het team gaf toe dat het de verkeerde weg had ingeslagen wat betreft de mechanische afstelling van de auto. Door het gebrek aan tijd op de baan kwam men daar te laat achter om de fout recht te zetten. Ook in Baku bevatte het circuit veel langzame bochten waar Alfa Romeo hoopte om terug te slaan, maar in de kwalificatie lukte dat opnieuw niet: Zhou en Bottas sneuvelden op P14 en P15.

De problemen van Alfa Romeo tijdens de GP van Monaco waren in Baku opgelost en dus moet de kwalificatie in Azerbeidzjan in een ander licht bekeken worden, stelt head of trackside engineering Xevi Pujolar. Hij wijst naar de zachtste banden van Pirelli, de C5-compound, waar Alfa moeite mee heeft om die goed aan de praat te krijgen tijdens de kwalificatie. Dat zit Zhou en Bottas dwars in de kwalificatie, omdat ze hierdoor moeilijker alles uit de auto kunnen halen. "In Monaco hadden we wat problemen, maar dat was anders", legt Pujolar uit. "We veranderden de configuratie van de auto en als je ziet op welk niveau we presteerden met Zhou - aangezien we met Valtteri een andere keuze hadden gemaakt - kunnen we stellen dat de problemen van Monaco verdwenen zijn."

"Enkele concurrenten zijn hier in staat om meer snelheid te vinden in de eerste getimede ronde, terwijl wij het op dat moment lastiger hebben", vervolgt Pujolar als Motorsport.com hem vraagt de problemen met de C5-band uit te leggen. "Wij zetten meer in op de tweede pushronde. Dit is wel iets waar we aan werken en ik denk dat we er in Q2 bij in de buurt komen, maar we moeten nog meer progressie boeken. Ik zie geen enkele reden waarom wij dit in Montreal nog niet de baas zijn. Maar de problemen van Monaco zijn verleden tijd."