Alfa Romeo: "Voelt goed om niet met de medical car te vechten"

Alfa Romeo heeft twee lastige seizoenen achter de rug en vocht in 2021 met name met Williams en Haas in de achterhoede. De renstal werd met slechts dertien punten negende bij de constructeurs, maar heeft de weg omhoog gevonden met de nieuwe technische reglementen. Het verse Alfa Romeo-duo Valtteri Bottas en Zhou Guanyu maakte er een dubbele puntenfinish van in Bahrein. Eerstgenoemde leek ook in Jeddah op weg naar punten, maar koelproblemen verstierden dit. In Australië zat Bottas 'gewoon' weer in de top-tien, dit wel nadat beide coureurs er in Q2 uitvlogen.

De resultaten hebben Alfa Romeo voorlopig naar een zesde stek in de stand gebracht en het team heeft na drie Grands Prix al net zoveel punten als het totale aantal van vorig F1-seizoen. Dit stemt teambaas Fred Vasseur tevreden, al weet hij ook dat er nog twintig GP's op het programma staan en er nog veel kan gebeuren. "Het is goed om terug te zijn. Het is veel fijner om te vechten met Alpine en AlphaTauri, dan met de medical car", grapt de Fransman in gesprek met Motorsport.com. "Nee, zonder dollen... het is een goed gevoel. De races zijn voor ons een stuk toffer geworden, al geldt dat denk ik wel voor iedereen. Het is wel zaak niet te veel naar de stand te gluren. We hebben nog twintig races te gaan. Het belangrijkste hierbij is dat we ons richten op ontwikkelen en wat we nog kunnen verbeteren. Ik denk dat er nog meer dan voldoende ruimte is om de bolide en het team te verbeteren, alleen dan maken we een goede stap."

Bottas begon dit jaar aan zijn meerjarige deal bij Alfa Romeo na vijf seizoenen bij het grote Mercedes. Hij wordt gezien als de teamleider en moet mede de richting van de renstal bepalen. Hoewel Vasseur aanstipt dat een echte leider zich laat zien in lastige tijden, stelt hij dat de samenwerking nu al meer dan perfect verloopt met de Finse coureur. "Je weet dat het goed gaat als je voelt dat goed zit", gaat Vasseur verder. "Bij een mindere relatie ga je namelijk analyseren, maar het plaatje klopt en ik ben tevreden."