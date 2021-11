Alfa Romeo verwacht na Braziliaanse GP nieuws over tweede coureur

De Zwitsers-Italiaanse formatie legde Valtteri Bottas in een eerder stadium vast voor 2022, maar daarna bleef het stil over de keuze voor de tweede rijder. Dat kwam onder meer door de onderhandelingen met Michael Andretti, die belangstelling had in een overname. Daardoor was Colton Herta in beeld voor het zitje, maar nu de gesprekken met Andretti gestopt zijn kan de rijderskeuze gemaakt worden zonder inmenging van de Amerikaanse formatie. Guanyu Zhou is favoriet voor het zitje, maar ook Antonio Giovinazzi heeft zijn F1-toekomst nog niet opgegeven.

Het wordt nu een kwestie van dagen voordat Alfa Romeo het nieuws kan delen, stelt Fred Vasseur. “We zullen een beslissing nemen nu we iets minder in de schijnwerpers staan”, aldus Vasseur. “We zullen in de komende dagen of na Brazilië iets bekendmaken.” Naast Zhou zou ook Oscar Piastri in beeld zijn voor een plek bij het team. “We moeten kalm blijven met dit soort zaken”, vervolgde Vasseur. “Het is een belangrijke keuze en het is niet eenvoudig. We zullen snel een beslissing nemen en dan zullen we de buitenwereld ook inlichten.”

Het behouden van Giovinazzi zou voor Alfa Romeo betekenen dat er in zekere zin stabiliteit is in wat een hectische winter gaat worden met de overgang naar het nieuwe reglement. “Het is de vraag of het handig is beide coureurs te vervangen met het nieuwe reglement of dat we juist moeten gaan voor stabiliteit omdat het belangrijk is”, aldus Vasseur. “We weten dat er weinig voorbereidingstijd is met twee keer drie dagen testen, uiteindelijk kan dat nog minder worden door de betrouwbaarheid of het weer. We moeten vanaf het eerste moment klaar zijn en daar zijn we mee bezig. Als team uit de middenmoot kun je aan het begin van het seizoen vaak al belangrijke resultaten scoren. De stabiliteit wat betreft de coureurs is wat dat betreft een factor, maar zeker niet de enige.”