Begin 2020 kon Alfa Romeo met Orlen een nieuwe titelsponsor verwelkomen. In het kielzog van het bedrijf kwam ook Robert Kubica de renstal versterken. De Pool ging aan de slag als reservecoureur, een rol die hij de afgelopen drie seizoenen vervulde voor het Zwitserse team. Orlen bleef de renstal in die periode ook trouw, maar na drie jaar komt er toch een einde aan de samenwerking. Vrijdag maakte AlphaTauri namelijk bekend dat Orlen vanaf 2023 een van de partners van het team is. Orlen wordt hoofdsponsor bij het team uit Faenza en komt in die hoedanigheid op meerdere prominente plekken op de AT04 te staan. De partijen slaan de handen voor meerdere jaren ineen.

Het is Alfa Romeo overigens goed gelukt om het verlies van titelsponsor Orlen op te vangen, want vrijwel gelijktijdig met de aankondiging van AlphaTauri maakte de Zwitserse formatie bekend dat Stake is aangetrokken als nieuwe titelsponsor. Stake is een online casino dat in 2017 werd opgericht en sindsdien via sponsoring aan naamsbekendheid heeft gewonnen. Opvallend is dat spelers er niet met normaal geld, maar met cryptomunten spelen. Onder meer Pietro en Enzo Fittipaldi, de Canadese muzikant Drake en voetbalclubs Watford en Everton worden al gesponsord door het bedrijf. Stake heeft zich voor meerdere jaren aan Alfa Romeo verbonden en beide partijen gaan onder meer samenwerken voor evenementen die rond de diverse F1-races moeten gaan plaatsvinden.

Transfer Orlen betekent einde voor Kubica?

Voor Kubica heeft het vertrek van Orlen bij Alfa Romeo en de overstap naar AlphaTauri naar verluidt verregaande gevolgen. De eenmalig Grand Prix-winnaar, die in 2019 na een lang hersteltraject tegen de verwachting in terugkeerde in de Formule 1, raakt zijn rol als reservecoureur kwijt. Een overstap naar AlphaTauri zit er ook niet in voor de inmiddels 38-jarige Pool, aangezien de Italiaanse renstal gebruikmaakt van de pool met reserverijders van Red Bull. Zodoende lijkt de F1-carrière van Kubica echt ten einde te komen. Hij debuteerde in 2006 in de koningsklasse bij BMW-Sauber, waarvoor hij tot en met 2009 zou uitkomen en één race zou winnen. Het bleek uiteindelijk ook zijn enige zege. Daarna kwam hij nog uit voor Renault (2010) en Williams (2019). Kubica's laatste F1-optreden was de Italiaanse GP van 2021, toen hij de met corona besmette Kimi Raikkonen verving bij Alfa Romeo.

In Abu Dhabi leek Kubica al enigszins rekening te houden dat het raceweekend zijn laatste in de Formule 1 zou kunnen zijn. "De enige reden dat ik hier nog ben, is omdat ik soms de kans krijg om de auto te besturen. Natuurlijk krijg ik die kans op een gegeven moment niet meer en dat is dan het einde. Natuurlijk moet de hoofdsponsor van ons team, Orlen, eerst beslissen wat ze willen doen", vertelde hij toen aan Motorsport.com. "Daarna ga ik waarschijnlijk met partijen praten, welke dat ook mogen zijn. Het maakt me niet uit of het dit team of een ander team is, maar ik wil kijken of ik betrokken kan blijven en nuttig kan zijn. Want als ik niet meer nuttig ben, wil ik hier ook niet zijn."