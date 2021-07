Alfa Romeo vanaf 2022 volledig vrij om zelf F1-coureurs te kiezen

Dinsdag kondigde Sauber aan dat de samenwerking met Alfa Romeo met meerdere jaren verlengd wordt. Het Zwitserse F1-team en de Italiaanse autofabrikant vonden elkaar voor de start van het seizoen 2018, waarbij Alfa in eerste instantie nog titelsponsor was en daarna naamgevend partner werd. Sinds het begin van de samenwerking heeft het team altijd een van de zitjes vrijgehouden voor een coureur uit het opleidingsprogramma van motorleverancier Ferrari. Dat begon in 2018 met Charles Leclerc, waarna Antonio Giovinazzi het stokje in 2019 overnam.

Aan die praktijk komt na afloop van het huidige Formule 1-seizoen een einde. “Natuurlijk is het onderwerp coureurs een belangrijke. In de toekomst kunnen wij vrij onze coureurs kiezen”, vertelde Alfa Romeo-teambaas Fred Vasseur aan Motorsport.com. De vrijheid die hij in de recente onderhandelingen met het automerk heeft bedongen betekent echter niet dat Ferrari-junioren geen kans maken op een zitje bij de renstal. “Onze link met Ferrari houdt in dat we makkelijk met hen kunnen praten over hun eigen pool met coureurs. We hebben Antonio, die het goed doet en zich verbetert. Het doel voor mij is om deze link met Ferrari te behouden. Maar we hebben de vrije hand, dus laten we het met hen bespreken.”

Alfa Romeo heeft op dit moment nog geen coureurs vastgelegd voor 2022. De huidige overeenkomsten van Giovinazzi en Kimi Raikkonen lopen eind dit jaar af. Sauber heeft ook een eigen opleidingsprogramma en de uitblinker daarvan is Formule 2-coureur Theo Pourchaire. De Fransman presteert uitstekend, maar Vasseur gaf eerder al aan dat promotie in 2022 mogelijk te vroeg komt voor het 17-jarige talent. Tegelijkertijd sluit Alfa Romeo dus niet uit dat de samenwerking met Giovinazzi wordt voortgezet, maar ook de komst van Ferrari-talenten Callum Ilott, Mick Schumacher en Robert Shwartzman wordt niet uitgesloten.

Alfa Romeo houdt zich afzijdig

Wel is het uitgesloten dat Alfa Romeo als autofabrikant wat in de melk te brokkelen krijgt qua rijderskeuze. “Ieder zijn eigen vak”, zei nieuwe Alfa CEO Jean-Philippe Imparato in gesprek met L’Equipe. “Er is slechts één persoon die de keuze maakt en dat is Fred Vasseur. Ik weet hoe ik auto’s moet verkopen, hij weet hoe je een team moet runnen. Dat doet hij al 25 jaar en dat doet hij heel goed. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we gezamenlijk besloten dat hij degene is die beslist wie het zitje krijgt. En dat gaat hij op het juiste moment doen, zoals hij dat altijd heeft gedaan.”