Nieuw chassis en bakwissel voor Bottas voor F1-sprintrace Imola

Valtteri Bottas moest de gehele tweede vrije training aan zijn neus voorbij laten gaan, omdat het team hard bezig was het reservechassis te prepareren. In het laatste kwalificatiedeel ging de uitlaat van de auto van de Fin kapot, waarna zijn engineer hem meteen de opdracht gaf de wagen te stoppen. De temperaturen liepen te hoog op, maar Bottas verzekerde zich alsnog van een achtste startpositie voor de sprintrace. Na een inspectie was de schade dusdanig groot dat het team besloot het repareren te laten en het reservechassis op te bouwen. Door de strikte parc fermé-reglementen kon Alfa Romeo pas zaterdagochtend aan de slag. Het team probeerde met alle macht klaar te zijn voor de tweede vrije training, maar dat lukte uiteindelijk niet. Hierdoor miste Bottas een uur training op een droge baan.

De Ferrari-krachtbron is overgezet in het nieuwe chassis, maar het team was wel genoodzaakt een nieuwe versnellingsbak te installeren. Volgens de reglementen ontvangt Bottas geen gridstraf. "Door het probleem met de uitlaat zijn alle componenten eromheen verbrand, inclusief de kabelboom en de behuizing van de versnellingsbak. De kabelboom gaat verder het chassis in, vandaar dat we besloten om alles te vervangen", aldus Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur. "We wilden dit gisteren doen, maar we mochten de auto met geen vinger meer aanraken. Doe je dat wel, dan start je in ieder geval vanuit de pitlane. De andere optie was om zaterdagochtend pas te beginnen en daardoor VT2 op het spel te zetten. We hoopten het te halen, maar we waren iets te optimistisch. Het is jammer dat we de training moesten missen."

Vasseur denkt echter niet dat Bottas veel verliest door het missen van VT2. Teamgenoot Guanyu Zhou reed wel en verzamelde nuttige data. "Ik vertrouw erop dat hij zich snel aanpast en de data van Zhou bestudeert", gaat de Fransman verder. "Hij heeft gisteren wel wat rondjes kunnen rijden in droge omstandigheden, dus ik maak me geen zorgen." Vasseur werd ook bemoedigd door het sterke optreden van de Chinees in de kwalificatie. In Q1 eindigde Zhou als vierde, maar werd vervolgens slachtoffer van een rode vlag in het tweede deel. Hierdoor bleef de debutant steken op de veertiende plek. "Zhou deed het erg goed in Q1, met die ronde had hij Q3 gehaald. Het is jammer, maar het was zijn doel om Q2 te bereiken en dat is gelukt. Ik denk dat hij zich stap voor stap verbetert. Ik mag niet klagen, hij doet zijn werk uitstekend. Ik ben blij dat ik teleurgesteld kan zijn over het kwalificatieresultaat, beide heren hadden het namelijk nog beter kunnen doen."