Alfa Romeo: "Updates op F1-auto duwen ons in de juiste richting"

Alfa Romeo opende het Formule 1-seizoen 2023 met vier punten in Bahrein door een achtste plek van Valtteri Bottas. In Australië was het Zhou Guanyu die negende werd en daarmee twee stuks scoorde. In Spanje wist de Chinees dit te herhalen, dit tot groot genoegen van het team, want de C43 was nog niet zo sterk als de auto van 2022 begin vorig jaar was. In Hinwil is hard gewerkt aan updates om de auto nog sneller te maken. Het management zag dat in Barcelona een stap gezet werd.

"Het sterke resultaat in Barcelona was het bewijs van de inspanningen die het team zowel op als naast de baan de afgelopen weken leverde en hoe graag we allemaal voor punten willen vechten. De uitslag maakte ons nog gemotiveerder en het team ging meteen weer aan de slag om nog meer performance te vinden", blikt teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi terug op de laatste weken. "We gaan nu vol vertrouwen richting Montreal. Vorig jaar boekten we daar een van onze beste resultaten van 2022. Ons doel is natuurlijk om dat te herhalen. De snelheid in Spanje was veelbelovend en een bevestiging dat de meegebrachte upgrades ons in de goede richting duwen. Als we nu een foutloos weekend raaien, zijn we in staat om nog meer te bereiken."

Ook voor Zhou waren punten een welkome opsteker. De 24-jarige coureur is tevens te spreken over de strategie in Spanje. Teamgenoot Valtteri Bottas kende er echter een dramatische race. Hoewel hij zag dat Alfa Romeo een stap maakte, zorgde vloerschade in de openingsronde voor een moeizame GP. De Fin zat na de Spaanse Grand Prix allesbehalve stil en wil revanche nemen in Montreal. "Ik zat in zowel Barcelona als Finland in de simulator", zegt de rijder, die al vier keer op het podium stond op het Circuit Gilles Villeneuve. "Ik voel me klaar voor de uitdagingen die voor me liggen. Ik heb in het verleden altijd genoten van het racen in Canada en kijk uit naar dit weekend. We weten dat onze de auto potentie heeft om het goed te doen, dat wordt ons doel vanaf vrijdag. We moeten Barcelona achter ons laten en nieuwe punten pakken."