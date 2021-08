Alfa Romeo: Uitkomst Belgische GP is voor iedereen pijnlijk

De Belgische Grand Prix leverde slechts een paar winnaars op, maar vooral veel verliezers. Alfa Romeo behoorde overduidelijk tot dat laatste kamp. Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi eindigden buiten de punten. Die werden gewoon verdeeld ondanks dat er slechts drie ronden achter de safety car werden afgewerkt. Wel ging het om de helft van de punten die gebruikelijk worden uitgekeerd. Desondanks scoorde Williams in de verregende race opnieuw tien punten met George Russell op P2 en Nicholas Latifi op de negende positie. Het Britse team staat hierdoor nog steviger op de achtste plek in de titelstrijd, nu met 17 punten voorsprong op Alfa Romeo.

De teleurstelling is vanzelfsprekend groot bij het door Sauber gerunde team. Dat is niet eens zozeer door het feit dat er punten werden uitgekeerd voor de race. De frustratie richt zich voornamelijk op de manier waarop de FIA krampachtig probeerde alsnog te gaan racen, zodat er een officiële uitslag opgesteld kon worden. “De beslissing om in deze omstandigheden niet te racen was de juiste met het oog op het beschermen van de veiligheid van de coureurs, marshals en de toeschouwers zelf. Men zou echter veel beter met de situatie zijn omgegaan door de ‘race’ die we zondag gezien hebben, helemaal niet te laten plaatsvinden”, is het duidelijke oordeel van Alfa Romeo in de verklaring die maandag werd gepubliceerd.

Hoop dat F1 en FIA lessen hebben geleerd

Want officieel hebben de toeschouwers, zowel rond het circuit van Spa-Francorchamps als thuis voor de televisie, zondag een F1-race gezien. De werkelijkheid kan daar niet veel verder van verwijderd zijn en dat is schrijnend, aldus de nummer 9 van het constructeurskampioenschap. “Deze uitkomst doet iedereen pijn, maar in het bijzonder de fans van de sport. Zij kregen niet de show waarvoor ze gekomen zijn. We hopen dat er zondag lessen geleerd zijn, lessen waarmee we de manier waarop we in de toekomst opereren verbeteren en die de supporters van de sport op de plek zetten die ze verdienen. Wij willen de fans opnieuw uit de grond van ons hart bedanken - jullie waren degenen die zondag echt straalden op Spa.”

De Formule 1 en de FIA hebben inmiddels vanuit meerdere kampen klachten gekregen over de afhandeling van de race in België. Lewis Hamilton was direct na de race al zeer kritisch. Hij noemde de race een farce en stelde zelfs dat het “geld regeerde” bij het besluit om achter de safety car te gaan rijden. Fernando Alonso was intussen verbaasd dat er punten werden uitgedeeld, iets wat hij ‘schokkend’ noemde. Naar verluidt is F1-topman Stefano Domenicali van plan om met de FIA en de teams om tafel te gaan. In die gesprekken moet een plan op tafel komen waarmee een herhaling van zetten voorkomen kan worden.