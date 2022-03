De Formule 1 geniet momenteel van een golf van belangstelling over de hele wereld, mede door het succes van de Netflix-serie Drive to Survive en de uitbreiding van de markt in de Verenigde Staten. Een aantal teams heeft in de winter nieuwe commerciële deals gesloten en nieuwe partners aan hun portfolio toegevoegd. Na de titelwinst van Max Verstappen vorig jaar heeft Red Bull Racing grote deals gesloten met de Amerikaanse techgigant Oracle en cryptobedrijf Bybit, terwijl Ferrari twee nieuwe grote partners heeft verwelkomd in de vorm van Santander en Velas.

Alfa Romeo is afgelopen winter ook veel nieuwe samenwerkingen aangegaan. Het team kreeg onder meer een boost dankzij de steun van de nieuwe coureur Guanyu Zhou, die dit jaar de eerste voltijdse Chinese F1-coureur wordt. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur ziet in het toenemende aantal deals dat er een groeiende belangstelling is voor de koningsklasse, waardoor het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om mee te doen.

"Het is een combinatie van een aantal zaken, maar de hype rondom de Formule 1 is enorm", zegt Vasseur. "Dit was vorig seizoen al te zien tijdens een aantal evenementen. In 2021 hadden we in Austin het hoogst aantal toeschouwers in het bestaan van F1. Het was een mega-evenement en ook de kijkcijfers gingen omhoog. Ik denk dat we een aantrekkelijke sport zijn, dat komt ook mede omdat we als team ambities hebben. Ik denk dat we een sterk project opbouwen met nieuwe sponsoren. Het is een geweldig gevoel. Excuses als we jullie lastigvallen met alle persberichten, maar het is fijn om elke dag nieuwe sponsoren te verwelkomen."

Aantal F1-races blijft ook groeien

Vasseur liet onlangs optekenen dat de komst van de door Zhou meegenomen nieuwe sponsor ervoor zorgde dat de renstal bijna het budgetplafond van 140 miljoen bereikte. De Fransman noemde het een grote kans voor Alfa Romeo. McLaren CEO Zak Brown voorspelde dat F1 een sterke periode tegemoet gaat, dankzij de groeiende interesse voor de koningsklasse.

De groeiende populariteit van de Formule 1 heeft er ook voor gezorgd dat er komend F1-seizoen een recordaantal van 23 races op het programma staan, al wordt voor de afgelaste Russische Grand Prix momenteel druk gezocht naar een vervanger. Qatar en China voegen zich vanaf 2023 weer op de F1-kalender, terwijl er ook gesprekken lopen met Las Vegas voor volgend seizoen.