Alfa-teambaas: Mercedes-link maakt F1-kans lastiger voor De Vries

Na het binnenhalen van de Formule E-wereldtitel is de naam van De Vries veelvuldig genoemd in de Formule 1-paddock. De coureur uit Sneek is meermaals in verband gebracht met een zitje bij Williams, maar zag die positie naar Red Bull-protegé Alexander Albon gaan. Het maakt dat Alfa Romeo zijn enige resterende kans is, al is de concurrentie voor dat zitje zeer hevig. Zo houdt Ferrari graag Antonio Giovinazzi graag in het zadel, wil Alpine Guanyu Zhou naar voren schuiven en komt Théo Pourchaire met veel tromgeroffel door uit de Sauber-opleiding.

Gevraagd door Motorsport.com Nederland of De Vries nog wel op het lijstje staat en in beeld is bij Alfa Romeo, laat teambaas Frederic Vasseur weten: "Het is zeker niet de meest comfortabele situatie voor Nyck [dat wij Ferrari-motoren gebruiken en hij een Mercedes-coureur is]." Hij geeft ermee aan dat de kans op een samenwerking klein, of in ieder geval kleiner, is door de link met Mercedes. Daar komt bij dat Toto Wolff niet happig is om De Vries te laten gaan, ook al omdat laatstgenoemde zeer belangrijk is in de Formule E. Het maakt de situatie voor zowel De Vries als ook Alfa Romeo gecompliceerd. "Ja, al moet ik daar wel bij zeggen dat Nyck erg goed werk heeft verricht in de opstapklassen. Natuurlijk door het Formule 2-kampioenschap te winnen met ART en dit jaar heeft hij er een Formule E-titel aan toegevoegd. Toen hij vorig jaar in Abu Dhabi voor het eerst in een F1-auto mocht stappen, heeft hij ook een goede indruk op ons gemaakt."

"Ik ken Nyck persoonlijk ook goed doordat hij meerdere jaren voor ART heeft gereden." Het maakt dat de Nederlander Formule 1-waardig is en goede contacten heeft, maar ook dat de omstandigheden momenteel erg lastig zijn om hem door te schuiven naar de koningsklasse van de autosport. "De situatie met Mercedes is zeker geen makkelijke met betrekking tot Nyck. Verder mogen jullie de lijst zelf wel maken, in plaats van dat ik die doorgeef", lacht Vasseur.

Link met ander merk geen probleem bij Zhou, eind september duidelijkheid

Tijdens de vrijdagse persconferentie doet hij wel uit de doeken dat die lijst inmiddels nog uit 'vijf à zes coureurs' bestaat. Waar de Fransman liever geen namen geeft, laat hij zich toch ontvallen dat Guanyu Zhou erop staat. Er is de Formule 1 veel aan gelegen een Chinese rijder op de grid te krijgen, al is dat volgens Vasseur niet de belangrijkste reden om hem zeer serieus te overwegen. "Hij staat inderdaad op onze lijst, maar dat komt niet doordat hij Chinees is hoor. Het komt puur doordat hij één van de toppers in het huidige Formule 2-veld is en daar zeer goed werk aflevert. Alle Formule 1-teams kijken in mijn optiek naar hem, hij is gewoon een interessante rijder." Het bijzondere daaraan is overigens dat Zhou eveneens verbonden is aan een andere motorleverancier, in dit geval Alpine/Renault. Waar de link met een ander merk in het geval van De Vries een probleem zou zijn, is dat bij Zhou blijkbaar niet het geval.

Rest alleen nog de vraag wanneer er witte rook te verwachten is bij Alfa Romeo, wanneer weet Valtteri Bottas met andere woorden wie er volgend jaar naast hem zit? "We willen eerst nog eens goed naar de opstapklassen kunnen kijken. De eerste vier weekenden waren ietwat vreemd en rommelig, maar tijdens de komende raceweekenden [van de Formule 2] in Monza en Sochi moeten we wel een goed beeld kunnen krijgen. Daarna, eind september dus, zullen we een knoop doorhakken."