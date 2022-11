Alfa Romeo verklaart tactiek om P6 veilig te stellen in Abu Dhabi

In Abu Dhabi streden Alfa Romeo en Aston Martin om de zesde plek bij de constructeurs, waarbij het eerstgenoemde team een voorsprong van vijf punten verdedigde. Daar waar Aston Martin heel behoorlijk voor de dag kwam, miste Alfa Romeo juist snelheid op het Yas Marina Circuit. Na de tegenvallende kwalificatie besloot het Zwitserse team dan ook om het eigen resultaat op te offeren in een poging de rivalen uit Groot-Brittannië dwars te zitten. Op die manier wilde Alfa de zesde plek bij de constructeurs veiligstellen, wat zo'n 10 tot 12 miljoen dollar aan extra prijzengeld oplevert ten opzichte van de zevende positie.

Stroll kwam als eerste van de vier rijders naar de pits, maar Alfa gebruikte Zhou Guanyu om met een undercut voor Vettel te komen. Valtteri Bottas ging intussen nog langer door op de harde band, waarmee hij Stroll in de weg reed voor diens tweede pitstop. Die strategische keuze werd puur gemaakt om "met de groene auto's te spelen", zo liet de Fin na afloop van de race optekenen. "We hadden niet zoveel snelheid, maar mijn strategie was ook heel defensief. Ik probeerde tegen het einde van mijn eerste stint goed te zijn en zodra de groene auto's arriveerden, wilden we met ze spelen", verklaarde Bottas. "Uiteindelijk was het qua punten bijzonder close, dus ik ben blij dat we het gehaald hebben. De strategie was om te wachten tot de Astons hun pitstop gemaakt hadden en naar voren zouden komen, zodat wij ze het leven zuur konden maken."

Pitstops getimed om McLaren en Alpine voor Aston Martin te krijgen

Volgens Zhou werden de stops van Alfa ook zo getimed dat de coureurs van McLaren en Alpine konden profiteren, zodat zij voor de Aston Martins terecht zouden komen. Daarnaast verdedigde de Chinese rookie ook uitstekend toen Vettel na zijn pitstop bezig was met een opmars. Mede daardoor werd de Duitser tiende, waardoor Alfa Romeo de zesde plek in de titelstrijd behield. "De situatie was de hele race wel duidelijk: als we ze niet kunnen verslaan op de baan, dan offeren we de posities op door de McLarens en Alpines uit het window te laten rijden. Dat was het geval. Ik stopte vroeg terwijl de banden nog goed waren, maar vervolgens hadden Sebastian en Lance een undercut kunnen doen", legt Zhou uit.

"Daarna probeerden we ze zoveel mogelijk op te houden, zodat anderen een groter window zouden hebben. Het was denk ik heel belangrijk dat we dat konden bereiken. We hebben alles gegeven en ik ben heel blij voor het team. Met waar we stonden in de kwalificatie moest Valtteri iets heel riskants proberen en een gok wagen, terwijl ik probeerde om erbij te blijven en te zien of we het verschil konden maken. Na de eerste ronde bleven de posities vrijwel gelijk en meer konden we niet doen. Uiteindelijk eindigden we gelijk in punten, maar ik wist dat iedere kleine marge het verschil maakt. Het is richting volgend jaar heel belangrijk voor het team."

