Alfa Romeo maakte in november bekend dat het komend seizoen met een compleet nieuw rijdersduo aan de start verschijnt. De Chinees Guanyu Zhou maakt de overstap vanuit de Formule 2 en krijgt voormalig Mercedes-coureur Valtteri Bottas aan zijn zijde. Het is voor Alfa Romeo de eerste keer sinds de bestaande motordeal en de start van de samenwerking met Ferrari, dat het geen coureur uit de opleiding van het Italiaanse merk inzet. Ferrari-coureur Charles Leclerc maakte in 2018 zijn debuut bij de renstal toen het nog onder de naam Sauber actief was. Na zijn overstap naar Ferrari nam Giovinazzi het stoeltje van de Monegask over.

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur bevestigde vorig jaar juli dat het een vrije keus had in het kiezen van de rijders, maar dat het Zwitserse team het geen enkel probleem vond om Ferrari-junioren te laten rijden. "Er is nu voor iets anders gekozen. Dit betekent niet dat wij geen mogelijkheid meer hebben om in de toekomst weer met Ferrari samen te werken", vertelde Vasseur aan Motorsport.com. "Een samenwerking met een coureur voor de komende tien jaar valt simpelweg niet te plannen. Er kan niet gezegd worden: 'de komende tien jaar krijg je een rookie'. Ferrari heeft en hoeft niet elk jaar een coureur te promoveren naar de Formule 1. Het moet per keer bekeken worden. Beide partijen snappen dit."

Geen Ferrari-talenten in de Formule 2

Diverse Ferrari-talenten naast Leclerc en Giovinazzi hebben in de afgelopen jaren ook meters mogen maken bij Alfa Romeo. Callum Ilott werd in 2020 tweede in de Formule 2 en was vorig jaar de test- en reservercoureur bij de Zwitserse renstal. Haas-coureur Mick Schumacher werkte voorafgaand aan zijn F1-debuut in 2021 al een vrije training af bij Alfa Romeo. Afgelopen week onthulde Ferrari zijn plannen met het opleidingsteam. Daaruit bleek dat het merk in 2022 geen coureurs in de Formule 2 heeft. Robert Shwartzman is komend seizoen testrijder bij Ferrari en mag wellicht instappen tijdens een training. Vanwege nieuwe regels in de Formule 1 dient elk team in 2022 in minstens twee oefensessies een jonge coureur in te zetten.