Alfa Romeo alleen beboet voor losgekomen wiel Raikkonen

Na de panne van George Russell en tussenkomst van de safety car besloot Alfa Romeo de C39 van Raikkonen van vers rubber te voorzien. Voor de laatste zeventien ronden kreeg de voormalig wereldkampioen de beschikking over een setje nieuwe softs, in de hoop vanaf P12 alsnog een gooi naar punten te doen. Zover kwam het niet. Op het moment dat het veld weer in gang schoot, verloor de Alfa-piloot zijn rechter voorwiel en moest hij de overgebleven driewieler op start-finish parkeren.

Uit onderzoek van de FIA is gebleken dat het wiel niet goed was bevestigd tijdens de pitstop voorafgaand aan het incident. "De stewards hebben geluisterd naar afgevaardigden van het team, videomateriaal bekeken en technische bewijzen aangedragen door de Technische Afgevaardigden van de FIA bekeken, evenals telemetrie van het team. Uit foto's van het beschadigde wiel en van de as is gebleken dat een wielmoer aan de rechterzijde niet goed bevestigd was. Daardoor schoot het rechter voorwiel los op het moment dat de auto weer deelnam aan de race."

Dat de straf met een geldboete relatief laag uitvalt, heeft alles met - volgens de FIA - verzachtende omstandigheden te maken. "De stewards accepteren dat het team noch de coureur zich op het bewuste moment kon beseffen dat de auto op een onveilige manier de baan op was gestuurd. Daardoor heeft men de auto ook niet voor het incident kunnen stoppen. Gezien die omstandigheden is een boete van 5.000 euro een gepaste straf."