Alfa Romeo legt uit waarom het 'jaarlijks' wil evalueren met Sauber

Alfa Romeo en Sauber Motorsport kondigden woensdag aan dat ze de samenwerking in de Formule 1 tot tenminste 2024 willen verlengen. Een van de opmerkelijke passages in het persbericht waarin een en ander werd aangekondigd waren de woorden dat “de deal was onderworpen aan jaarlijkse evaluaties.” Die zin leidde tot speculaties over de betrokkenheid van Alfa Romeo bij het project.

Jean-Philippe Imparato, de CEO van Alfa Romeo, laat echter weten dat de woorden niet moeten worden gelezen als de mogelijkheid tot een snelle exit, maar er vooral op gericht zijn om jaarlijks te kunnen afstemmen welke richting de twee partijen met elkaar opgaan. Dit is volgens Imparato vooral van belang omdat er in de automobielindustrie enorm veel ontwikkelingen plaatsvinden.

Woensdag stelde de Europese Unie bijvoorbeeld voor dat de CO2-uitstoot in 2035 met 100 procent moet zijn verminderd. Effectief betekent dat een verbod op de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's. “Wat ik – als Alfa Romeo – nodig heb is stabiliteit, omdat mijn baan een baan voor de lange termijn is", legt Imparato uit. "Je bouwt een productplan niet voor de komende drie jaar, je hebt een productplan voor tien jaar nodig. Dus ik heb stabiliteit nodig. Het zou niet verantwoord zijn als we niet elk jaar samen, als team, zouden delen hoe we de deal kunnen afstemmen.”

Imparato doelt daarbij niet alleen op de Formule 1-tak van het project, maar ook op de samenwerking op het gebied van de straatauto’s van Alfa Romeo die deels met kennis uit Hinwil worden geprepareerd. “Het is [bedoeld] om beter te presteren. Hoe kunnen we nieuwe dingen uitvinden, zoal bijvoorbeeld bij [het ontwerpen van] speciale edities van wagens.”

Er is dan ook geen enkele reden om te twijfelen aan het partnerschap tussen Alfa en Sauber, vervolgt Imparato. “Er is absoluut geen tegenstelling tussen het feit dat ik wil werken aan de stabiele en langetermijnvisie, maar tegelijkertijd ook aan de nieuwe uitdagingen die we hebben aan te gaan.”

Volgens Alfa Romeo F1-teambaas Frederic Vasseur verandert er met de nieuwe deal eigenlijk niet zo heel veel. “Het is precies wat we in het verleden ook al deden. In de afgelopen 24 maanden, met de [corona]pandemie en het verhaal over de reglementen voor de straatwagens, hebben we onze afspraken wel vaker moeten bijstellen. Het is niet een heel groot ding dat we bij elkaar zitten. We hebben een goede relatie en we kunnen bij elkaar gaan zitten om het partnerschap een beetje bij te sturen en eventueel aan te passen aan de wereld om ons heen.”