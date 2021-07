Alfa Romeo en Sauber Motorsport verlengen samenwerkingsverband

Sauber was tot eind 2017 een onafhankelijk Formule 1-team, maar financiële zorgen dreven de stal in handen van FIAT Chrysler (tegenwoordig Stellantis) en dochteronderneming Alfa Romeo. In het eerste seizoen van het partnerschap (2018) stond het team bekend onder de naam Alfa Romeo Sauber F1 Team, maar sinds 2019 gaat de stal uit Hinwil door het leven als Alfa Romeo Racing. De wagens van het team worden in Zwitserland ontworpen en geproduceerd, terwijl de motoren afkomstig zijn van Ferrari. Dat merk maakt weliswaar geen deel uit van de Stellantis-groep, maar heeft er wel zeer nauwe banden mee.

De verlenging van de samenwerking “toont de wens van beide partijen om samen verder te groeien op de grid”, zo valt te lezen in een verklaring die woensdag is vrijgegeven. Het team verwacht dat het budgetplafond en het nieuwe technische reglement, de kans biedt om “een grote stap voorwaarts te maken.”

Volgens Jean-Philippe Imparato, de CEO Alfa Romeo, is het om meerdere redenen logisch dat het Italiaanse merk aan de Formule 1 verbonden blijft. “We worden gedreven door passie en uitmuntendheid. De Formule 1 is een geavanceerd laboratorium voor de toekomstige elektrificatie van onze modellen, volledig in lijn met onze visie voor de komende jaren. Bovendien biedt de autosport de onvergelijkbare wereldwijde zichtbaarheid die we willen benutten voor een succesvolle toekomst.”

Formule 1-teambaas Frederic Vasseur laten weten blij te zijn met het nieuwe contract. “Alfa Romeo is de voorbije jaren een ongelooflijke partner geweest, en we zijn nog enthousiaster over de hoofdstukken die ons te wachten staan. De nieuwe reglementen geven ons de kans om nog een stap voorwaarts te zetten en ik ben ervan overtuigd dat we in de perfecte positie verkeren om samen grote successen te boeken. We kijken uit naar onze gezamenlijke toekomst en naar onze verdere opmars naar de kop van de grid.”

Ook benadrukt de Fransman dat het bij de samenwerking niet alleen draait om de Formule 1. “Deze relatie is ook buiten het circuit erg belangrijk voor ons bedrijf als geheel: het werk dat we in de automobielindustrie hebben gedaan, heeft de omvang van de technologie en productievaardigheden van Sauber Engineering laten zien. We hebben er alle vertrouwen in dat we voor Alfa Romeo kunnen blijven werken aan nieuwe en spannende projecten die de toekomst van de auto-industrie vorm zullen geven.”

Dat de twee partijen met elkaar verder gaan was geen zekerheidje. Bij Alfa Romeo was het de vraag of het wel de financiële middelen in huis had om met het project door te gaan, terwijl er geruchten waren dat Renault (tegenwoordig Alpine) z'n zinnen had gezet op een verregaande samenwerking met Sauber, en zo een zusterteam in huis wilde halen.