Alfa Romeo laat Kubica woensdag F1-test in Barcelona aftrappen

Het F1-seizoen 2022 staat in het teken van een geheel nieuw technisch reglement, dat de aerodynamica van de bolides aardig heeft veranderd. Inmiddels is er in ieder geval van elke auto al een glimp te zien geweest. Hoewel de kleurstelling van de nieuwe C42 hoogstwaarschijnlijk op 27 februari wordt getoond, verraste de renstal al wel met een shakedown op het Ferrari-circuit van Fiorano. Valtteri Bottas was de Alfa Romeo-coureur die daar de eerste meters in de nieuwe bolide maakte. Echter mocht er niet meer dan honderd kilometer worden afgelegd en dat ook nog eens op speciale demobanden van Pirelli.

Vanaf woensdag krijgen alle F1-teams drie dagen de kans om zoveel mogelijk meters te maken en alle coureurs te laten wennen aan de geheel nieuwe wagen. De tot nu toe bekendgemaakte testschema's worden ingevuld door voltijd coureurs, maar Alfa Romeo kiest er opmerkelijk genoeg voor om de Poolse reservecoureur Robert Kubica de pre-season test in Spanje woensdagochtend te laten starten. Het wordt ook het enige dagdeel van Kubica, die vorig jaar Kimi Raikkonen verving op Zandvoort en Monza.

In de middag neemt Bottas plaats in de C42, om vervolgens donderdagochtend het werk weer verder op te pakken. Alfa Romeo laat debutant Guanyu Zhou donderdagmiddag voor het eerst wennen aan de F1-auto, hij mag vrijdagochtend vroeg uit de veren om zijn werkzaamheden te vervolgen. Zijn teamgenoot sluit vervolgens de eerste pre-season test van 2022 vrijdagmiddag af.

Wil je op de hoogte blijven van de F1-test in Barcelona? Dat kan. Motorsport.com informeert je dagelijks over de gang van zaken in Barcelona via een live blog. Tevens verschijnt er elke dag een video waarin F1-journalist Ronald Vording je uitgebreid bijpraat over de verlopen testdag.