Guanyu Zhou maakte vorig jaar na drie jaar in de Formule 2 te hebben gereden zijn Formule 1-debuut. De eerste Chinese Formule 1-coureur ooit had een prima seizoen bij Alfa Romeo, maar eindigde het seizoen slechts als achttiende met 6 punten, een stuk minder dan teamgenoot Valtteri Bottas die er 49 pakte. Het was voor Zhou een belangrijk jaar, aangezien hij slechts een contract voor één jaar had gekregen. Zijn prestaties waren goed genoeg voor een verlenging, maar opnieuw weet hij dat hij zich dit jaar van zijn beste kant moet laten zien omdat het contract eind dit jaar afloopt.

In de eerste races van 2023 lijkt Zhou een stap vooruit te hebben gezet, met name ten opzichte van zijn Finse teamgenoot. Bottas staat weliswaar voor in het kampioenschap, maar het verschil op de baan is een stuk kleiner dan vorig jaar. In Saudi-Arabië en Australië was Zhou zelfs de betere van de twee, met de dertiende en negende plek ten opzichte van Bottas' achttiende en elfde. Dat het verschil tussen de twee teamgenoten kleiner is geworden, is ook bij Alfa Romeo niet onopgemerkt gebleven.

Xevi Pujolar, head of trackside engineering van Alfa Romeo, stelt dat Zhou hard werkt om beter te worden. "Ik zou zeggen dat ze nu redelijk gelijk staan", zegt Pujolar tegen Motorsport.com. "En dat is goed voor ons. De kwalificatie [in Australië] was niet ideaal, maar in de laatste twee kwalificaties kwamen ze allebei in de buurt van Q3 en dat is goed voor het team." Wat er dan aan Zhou is veranderd dat hij nu beter presteert? "Hij heeft meer vertrouwen", legt Pujolar uit. "Het is een andere auto en de banden zijn iets anders, maar het is nog steeds hetzelfde binnen het team en hij werkt nog steeds samen met Valtteri. Dat geeft hem ook vertrouwen."

Waar het dus goed gaat met Zhou, vallen de prestaties van Bottas juist tegen. De oud-Mercedes-coureur heeft het naar zijn zin bij het team, maar kon in Saudi-Arabië en Australië niet overtuigen. Na de kwalificatie zat Bottas met de nodige vraagtekens, aangezien hij slechts de negentiende tijd noteerde. "Het resultaat ziet er slechter uit dan het is", blikt Pujolar terug op Q1. "Maar binnen een paar tienden kan je van helemaal vooraan naar helemaal achteraan gaan. Natuurlijk willen we in de volgende kwalificatie in Q3 staan, maar voor nu moeten we vanaf hier zien wat we kunnen doen."

Door de tegenvallende snelheid vroeg Bottas zich af of het team niet met te veel downforce reed, maar dat was volgens Pujolar niet het geval. "Nee, dat denk ik niet. We kunnen wel zien dat sommige teams een voordeel hadden met de DRS, maar dat hangt van de configuratie af."