Alfa Romeo presenteert opvallende livery voor Belgische GP

De Alfa Romeo-wagen wordt komend weekend voorzien van een opvallende kleurstelling. Het streamingsplatform Kick krijgt op de voor- en achtervleugel, de sidepods en op de velgen de sponsorruimte toebedeeld. Het bedrijf zal met felgroene sponsoring op de wagen zichtbaar zijn, wat een opvallende kleur is in vergelijking met de rest van de zwart-rode F1-auto.

Kick is onderdeel van het bedrijf Stake, wat de titelsponsor van de Zwitsers is. Op het streamingsplatform zijn nu internationaal tien miljoen mensen actief en maakt een andere verdeling van de inkomsten in vergelijking met hun concurrenten. Zo krijgen de streamers 95 procent van de opbrengsten, het platform houdt zelf 5 procent van de omzet.

Voor Alfa is dit het begin van een intensievere samenwerking met Kick. Het team uit Hinwil heeft met het bedrijf naast de sponsoring ook een deal gesloten om het F1 Esports-team intensief te ondersteunen. Alessandro Alunni Bravi, teamvertegenwoordiger van Alfa, hoopt dat de livery op gaat vallen: "Dat past bij Kick. Het is anders, het is opvallend en het is bedacht om de aandacht te trekken."

De Alfa Romeo C43 wordt in België voorzien van enkele opvallende groene accenten. Foto: Alfa Romeo

Richting de punten

Waar de Zwitserse renstal het hele seizoen grote problemen heeft om aan te haken in de strijd om de punten, leek het in Hongarije een grote stap gemaakt te hebben. In de kwalificatie kwam zowel Zhou Guanyu als Valtteri Bottas in de top-tien, maar in de race was het een ander verhaal. Zhou was betrokken bij de startcrash waar beide Alpines hun Waterloo vonden en finishte als zestiende. Bottas werd in de eerste ronde gehinderd door het ongeluk van zijn teamgenoot en kwam mede daardoor niet verder dan een twaalfde plek.

Terugkijkend op de GP van Hongarije, is Bottas optimistisch over de kansen in Spa: "We hadden goede kansen voor punten na de kwalificatie, maar onze race was in de eerste ronde al over. Zhou had remproblemen en ik moest om hem heen rijden, waardoor ik momentum verloor. Er is wel wat positiefs wat we mee kunnen nemen naar België, we konden op zaterdag wat extra's uit ons pakket halen. Er is dus zeker potentieel en gaan daar op voortbouwen. Spa is zeker een andere baan, maar we gaan deze week hard werken om de juiste afstelling te vinden om verder te komen en direct terug te slaan."