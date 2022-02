Alfa Romeo presenteert nieuwe F1-bolide pas na eerste wintertest

In de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen vinden er twee testweken plaats. De eerste daarvan wordt tussen 23 en 25 februari achter grotendeels gesloten deuren gehouden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 heeft ervoor gekozen deze test zonder toeschouwers, zonder live verslaggeving op F1 TV en zonder livetiming te houden, zodat de teams in alle rust voor het eerst aan de slag kunnen met de voor 2022 compleet vernieuwde auto's.

De meeste teams kiezen ervoor om in de aanloop naar die eerste testweek hun nieuwe bolide voor het aanstaande seizoen te presenteren, maar Alfa Romeo pakt het anders aan. De door teambaas Frederic Vasseur geleide renstal heeft besloten om de C42 pas na de eerste testweek voor te stellen. Het team heeft 27 februari als datum gekozen om de auto te onthullen.

Dat de C42 pas na de eerste test wordt gepresenteerd, betekent niet dat de nieuwe Alfa Romeo-coureurs Valtteri Bottas en Guanyu Zhou niet met de nieuwe wagen kunnen testen in Barcelona. De in Hinwil gevestigde renstal zet de auto gewoon in tijdens de driedaagse shakedown in Spanje, maar de definitieve kleurstelling wordt pas bij de presentatie onthuld. Voor de test maakt Alfa Romeo gebruik van een speciale testlivery. Mogelijk is het team dat vorig jaar negende werd in het kampioenschap niet de enige die ervoor kiest om tijdens de testsessies in Barcelona met een andere kleurstelling te rijden dan later tijdens het seizoen. Ook Ferrari lijkt dat te overwegen.

Opvallend is ook dat de nieuwe bolide van Alfa Romeo de naam C42 draagt. Het nummer is weliswaar de logische opvolger van de C41 die vorig jaar werd ingezet, maar aanvankelijk was het team van plan om de 2022-auto C40 te noemen. De ontwikkeling van de nieuwe bolide was namelijk al begonnen voordat de nieuwe technische reglementen die eigenlijk in 2021 geïntroduceerd zouden worden, werden uitgesteld tot 2022. Daarna begon Alfa pas aan de ontwikkeling van de auto voor 2021. Desondanks heeft het team nu dus besloten om de naam C40 helemaal over te slaan en meteen door te gaan naar C42. Bottas en Zhou zijn dit jaar dus de coureurs van het team, zij vervangen de vertrokken Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi.