‘Alfa Romeo van plan om bolide voor 2021 in Polen te presenteren’

In oktober kondigde Alfa Romeo aan dat er qua coureurs niets verandert. Dat houdt in dat Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi voor het derde opeenvolgende seizoen het rijdersduo vormen, terwijl Robert Kubica voor het tweede jaar op rij de test- en reservecoureur van de renstal is. Het aanblijven van de Poolse coureur heeft als gevolg dat Alfa Romeo ook in 2021 kan rekenen op de steun van PKN Orlen, de Poolse oliemaatschappij die al jarenlang achter Kubica staat.

De link met Polen komt ook naar voren in de plannen voor de presentatie van de nieuwe Alfa Romeo-bolide, zo blijkt uit informatie die onze collega’s van Motorsport.com Italië hebben vergaard. De onthulling van de auto, die de opvolger wordt van de C39 van afgelopen jaar, moet op 22 februari plaatsvinden en de plaats van handeling is naar alle waarschijnlijkheid de Poolse hoofdstad Warschau. Het gaat hierbij om de presentatie van de nieuwe auto en niet om de presentatie van alleen de nieuwe kleurstelling.

Mochten de plannen doorgang vinden, dan is Alfa Romeo voorlopig het eerste team dat haar strijdwapen voor 2021 onthult. Bovendien breekt het team in dat geval met de traditie die het de afgelopen jaren in stand hield door de auto pas vlak voor de start van de wintertests te officieel te presenteren. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de wintertests in 2019 en 2020 rond 20 februari begonnen en dat de voorlopige datum voor de presentatie dus in dezelfde periode valt. Wel verrichtte Alfa Romeo in beide seizoenen voor de start van de wintertest al een shakedown op Fiorano, waarbij de nieuwe auto was voorzien van een testlivery.