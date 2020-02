Alfa Romeo haalt doek van nieuwe bolide

De Zwitserse formatie onthulde in de pitstraat van het lokale circuit als laatste de wagen voor aankomend seizoen. Alle andere teams hadden het nieuwe wapen reeds - ofwel online ofwel via een officiële lancering - onthuld. Alfa Romeo toonde wel beelden van de shakedown maar daar reed men nog met een tijdelijke livery.

In de pitstraat van het Circuit de Barcelona-Catalunya haalden Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi het doek van de C39. De livery is niet ingrijpend veranderd ten opzichte van afgelopen jaar: het wit en rood blijft domineren. Wel is de nieuwe sponsor Orlen duidelijk aanwezig.

De nieuwe reservecoureur Robert Kubica neemt later vandaag als eerste plaats in de nieuwe wagen. in de middag draagt hij het stuur over aan Giovinazzi.

Beelden van de shakedown van de C39: