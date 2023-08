Alfa Romeo pakt voor thuisrace op Monza uit met speciale livery

Alfa Romeo heeft de naam 33 Stradale weer tot leven gebracht. De iconische auto die in de jaren 60 geproduceerd werd, heeft er nu een moderne interpretatie bij gekregen. Ter ere van de wedergeboorte van deze 33 Stradale zal het Formule 1-team van Alfa Romeo dit weekend met speciale kleuren rijden. De C43 van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu heeft het rood op de motorkap ingewisseld voor de Italiaanse tricolore met gouden accenten. Op de achtervleugel zijn de Italiaanse kleuren eveneens te zien, net als de 33 Stradale in gouden letters. Aan de voorzijde van de bolide is de kleur groen toegevoegd en de wielkappen zijn niet rood-wit, maar ook voorzien van een gouden accent. Het is voor Alfa Romeo een mooie gelegenheid om goed uit te pakken met een speciale livery, aangezien het Italiaanse merk na dit seizoen stopt met de sponsoring van Sauber.

Alfa Romeo heeft echter al interesse getoond in een langer verblijf in de Formule 1-paddock. Het merk werd in verband gebracht met het Amerikaanse Haas F1. Teambaas Guenther Steiner gaf in juni aan dat het team openstaat voor een eventuele samenwerking met Alfa Romeo, maar dat er destijds nog geen gesprekken gaande waren. Wat een samenwerking in de weg kan zitten, is het feit dat Haas al een titelsponsor heeft in Moneygram, dat er voor de lange termijn zit. Steiner benadrukte dat er bij een deal met Alfa Romeo dus wel rekening gehouden moet worden met de wensen van dat bedrijf.

De speciale livery van Alfa Romeo voor de F1 Grand Prix van Italië 2023. Photo by: Alfa Romeo

Alessandro Alunni Bravi, de teamvertegenwoordiger, noemt het een 'ongelofelijke livery' en ziet het als een 'echte eerbetoon'. "Niet alleen aan de 33 Stradale, maar aan Alfa Romeo in zijn algemeen en aan het land waar het vandaan komt, Italië", zegt Alunni Bravi. "Dit is waarschijnlijk een van de mooiste kleurstellingen die we ooit op een auto hebben gehad. Om dat te tentoonstellen voor ons thuispubliek, inclusief honderden teamleden van Hinwil op de tribunes, is voor ons allen een eer. Persoonlijk ben ik enthousiast over de verwijzingen naar de 33 Stradale: het originele model uit 1967 was een iconische auto die de stijl en het design van een generatie en daarna heeft beïnvloed, en zijn nieuwste incarnatie belichaamt al dit erfgoed en zet tegelijkertijd de koers uit naar de toekomst van Alfa Romeo."

