Vasseur: "Onafhankelijkheid zit in DNA van Alfa Romeo"

Ferrari levert momenteel motoren aan Haas F1 en Alfa Romeo en de Scuderia heeft ook met beide teams een technische samenwerking. Haas F1 Team neemt echter veel meer onderdelen af dan Alfa Romeo. Het team, dat nog steeds gerund wordt door het Zwitserse Sauber, is er trots op dat het grootste deel van de componenten binnenshuis geproduceerd wordt. “Het zit in het DNA van dit team om onafhankelijk te zijn”, zei Vasseur tegenover Auto, Motor und Sport. “Met de nieuwe reglementen wordt het belangrijk om bepaalde onderdelen zelf te produceren omdat de invloed op het budget dan kleiner is. Wij hebben binnen ons bedrijf de structuur om dat te kunnen doen.”

Een samenwerking zoals Haas die heeft met Ferrari, dat gaat bij Alfa Romeo waarschijnlijk niet gebeuren. Vasseur benadrukt dan ook dat zijn renstal niet de verplichting heeft om de ontwikkelingstokens voor dezelfde zaken in te zetten als de Scuderia en ook wat betreft de keuze van de versnellingsbak is er vrijheid. Alfa Romeo blijft dus zoveel mogelijk op eigen benen staan en dat is volgens Vasseur belangrijk voor het team. “Ik wil het model van Haas niet bekritiseren. Ieder team heeft zijn eigen project, structuur en beperkingen. Wij hebben de fabriek en een eigen windtunnel om veel dingen zelf te maken. Dat is onze kracht en die moeten we optimaal benutten. Wij gaan dus op deze manier verder.”

Dat wil niet zeggen dat de bestaande samenwerking met Ferrari niet gewaardeerd wordt door Alfa. De huidige overeenkomst loopt nog tot eind 2021 door en Vasseur bevestigt dat er gesproken wordt over het verlengen van de samenwerking. “We werken heel goed samen met Ferrari”, stelt de teambaas. Het Zwitserse team vult een van de zitjes met een Ferrari-talent en sinds 2019 is dat Antonio Giovinazzi. De Italiaan mag ook in 2021 blijven en dat is een gezamenlijk besluit van Ferrari en Alfa Romeo geweest. “Er worden geen dingen doorgedrukt bij ons. We hebben een open discussie met Ferrari en de coureurs. De coureur moet bij het team passen en zich daar op zijn gemak voelen”, aldus Vasseur.