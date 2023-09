Alfa Romeo neemt belangrijk updatepakket mee naar Singapore

Vol goede moed begon Alfa Romeo aan het seizoen 2023. Het Zwitserse team had in 2022 nog een prima seizoen met de zesde plaats bij de constructeurs, maar de situatie ziet er op dit moment bleek uit. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu kunnen niet schitteren in de C43 en hebben Alfa Romeo slechts 10 punten gebracht in veertien races. Het team, dat volgend jaar weer als Sauber doorgaat omdat Alfa Romeo als titelsponsor verdwijnt, staat nu slechts negende in het klassement en laat enkel het worstelende AlphaTauri achter zich. Voor Alfa Romeo dus reden genoeg om flink door te blijven ontwikkelen, iets wat ook gebeurd is.

Voor de Grand Prix van Singapore heeft Alfa Romeo namelijk nieuwe onderdelen in het vrachtvliegtuig ingepakt, zo laat teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi weten. "Het Europese seizoen ligt achter ons en het is nu tijd om overzees te gaan voor de laatste acht races van het seizoen", blikt Alunni Bravi vooruit op het slotakkoord van het F1-seizoen 2023. "We gaan met geweldige motivatie naar Singapore. Die top-tien in Monza gaf ons een enorme boost aan zelfvertrouwen. We reden een foutloze race die het tij deed keren na een uitdagende start van het weekend. Zo moeten we elke race benaderen: als we op de top van onze kunnen presteren, kunnen we elke kans benutten."

Om meer kansen te kunnen benutten, neemt het team dus nieuwe onderdelen mee. Details wil Alunni Bravi nog niet geven, wel is duidelijk wat zij van dit updatepakket verwachten. "We nemen een nieuw, belangrijk pakket mee naar Singapore. Dit heeft de afgelopen maanden veel van ons team gevergd. Hopelijk helpt het ons in de jacht op meer puntenfinishes. Het zal cruciaal zijn om op een circuit als Singapore met zijn eigenaardige lay-out en klimaatomstandigheden vanaf het begin het juiste gevoel te krijgen en onze prestaties tijdens de sessies te verbeteren", aldus de teamvertegenwoordiger.

Extra stap

Bottas scoorde in Monza één punt, meteen het enige punt van Alfa Romeo in haar thuisrace. Voor de Fin is dat ene puntje echter niet genoeg en daarom is hij blij dat er nieuwe onderdelen mee gaan naar het Marina Bay Street Circuit. "Dit [pakket] zou ons moeten helpen om een extra stap vooruit te zetten en ik kijk ernaar uit om deze op de baan te testen. Het team in de fabriek werkt echt hard om de auto te verbeteren en we moeten gewoon blijven pushen voor elke kans om te scoren."

Zhou stelt dat hij nog wat 'onafgemaakte zaken' heeft in Singapore na zijn uitvalbeurt van vorig jaar. Hij werd toen uit de race gereden door Nicholas Latifi. "Het zou geweldig zijn om hier goed te presteren en meer punten voor het team te pakken. We hebben nieuwe onderdelen bij ons dit weekend en hopelijk kunnen we daarmee die extra stap zetten om onze concurrenten uit te dagen. Met nog acht races te gaan, inclusief drie sprintraces, hebben we nog steeds veel kansen om meer punten toe te voegen aan ons totaal en te stijgen in het klassement", aldus de Chinese coureur.