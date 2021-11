In 2022 verschijnt Alfa Romeo met een geheel nieuwe line-up aan de start van het Formule 1-seizoen. Kimi Raikkonen gaat met pensioen en wordt vervangen door landgenoot Valtteri Bottas, terwijl Antonio Giovinazzi ook te horen kreeg dat er voor hem geen plek meer is. De Italiaan moet plaatsmaken voor huidige Formule 2-coureur Guanyu Zhou. De Chinees zou substantiële financiële steun meebrengen, maar Alfa-teambaas Frederic Vasseur benadrukt dat zijn prestaties de stap naar de F1 ook rechtvaardigen. Desalniettemin lijkt het team ook financieel de vruchten te kunnen plukken van zijn komst, want de interesse van potentiële sponsoren is merkbaar in Hinwil.

“Het is zeker dat er enige steun zal zijn, al is het niet dat wat Zhou brengt. Maar ik denk wel dat er een grote hype is. Ik denk dat het een enorme kans is voor het bedrijf. In de afgelopen weken hebben er meer sponsoren gebeld dan in de afgelopen 25 jaar”, zegt Vasseur tegen Motorsport-Magazin. “Voor het bedrijf, voor alle sponsoren – ook de huidige – is het een enorme kans en we zullen in die richting gaan. Er is enige verwarring over waar het budget vandaan komt, maar ik denk dat het voor ons, voor het bedrijf en ook voor de andere teams en de Formuke 1 in het algemeen een grote kans is. Voor mij kan het werken als Zhou op de baan presteert. Het gaat altijd over balans. Kijk naar wat hij nu doet in de Formule 2, ik ben ervan overtuigd dat hij hetzelfde kan doen in de Formule 1.”

Zhou staat dit jaar nog onder contract bij Alpine, waar hij onderdeel is van het opleidingsprogramma. Die banden zullen er in 2022 niet meer zijn, hoewel Vasseur niet precies weet hoe de relatie tussen de coureur en Alpine is. “Dat gaat mij niets aan. Ik weet het niet precies, maar wij willen een coureur die vrij is van een management-situatie. Dat is hij. Ik ken de relatie tussen Alpine en Zhou niet, maar dat zijn mijn zaken ook helemaal niet. Ik weet dat hij een contract heeft tot het einde van het jaar, omdat hij bij de Alpine-academie zit in de Formule 2. Maar ze waren wel zo vrij om met ons te bespreken of we eerder met hem konden beginnen. Ze waren er heel open over, maar ik ken hun relatie met elkaar niet.”