Alfa Romeo maakt line-up F1-test Bahrein bekend

Donderdagochtend wordt in Bahrein het startschot voor de driedaagse Formule 1-wintertest gegeven. Bij Alfa Romeo mag Zhou Guanyu de werkzaamheden aftrappen. De Chinees, die aan de vooravond staat van zijn tweede Formule 1-seizoen, geeft na de lunch het stuur over aan zijn ervaren teamgenoot Valtteri Bottas. Vrijdag hoeft de Chinees dat niet te doen. Dan maakt Zhou de hele dag meters in de nieuwe C43. Bottas krijgt de zaterdag volledig tot zijn beschikking en rondt de test in Sakhir af. De eerste meters met de bolide werden onlangs al afgelegd tijdens een filmdag in Barcelona.

De Alfa Romeo gaat dit jaar dus door het leven als de C43 en werd onlangs in Zürich aan de wereld getoond. Voor het F1-seizoen 2023 kiest Sauber, dat onder de naam van het Italiaanse merk opereert, voor een gewijzigde livery. Het wit is nagenoeg verdwenen - op de witte logo's na - en vervangen door zwart. De meeste teams kiezen voor die laatste kleur in verband met gewichtsbesparing, toch is rood nog de meest dominante kleur op de nieuweling. In Hinwil is gekeken naar de concepten waar Red Bull en Ferrari vorig jaar mee op de proppen kwamen. Op die manier hopen Zhou en Bottas de strijd in het middenveld weer aan te gaan.

Het is overigens het laatste jaar dat Alfa Romeo en Sauber met elkaar samenwerken. Na dit seizoen verdwijnen de logo's van de auto. De Italianen hebben niet bekendgemaakt of ze na 2023 überhaupt nog doorgaan in de koningsklasse. Bij Sauber staat vast dat het vanaf 2026 door het leven gaat als het officiële fabrieksteam van Audi. Momenteel zijn CEO Andreas Seidl en de zijnen druk bezig om die transitie vlekkeloos te laten verlopen.