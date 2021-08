Williams gaat Alfa Romeo voorbij, geen reden tot zorg in Hinwil

Al in de eerste ronde van de Grand Prix van Hongarije werd het startveld flink uitgedund. Na de chaotisch verlopen openingsfase bleken maar liefst zes auto’s niet verder te kunnen. Een uitgelezen kans voor achterhoedeteams als Alfa, Haas en Williams om punten te scoren. Waar die laatste stal volop gebruikmaakte van de situatie en Nicholas Latifi en George Russell als achtste en negende over de streep kwamen, daar finishten beide Alfa-coureurs Kimi Raikkonen en Antonio Giovinazzi op de plaatsen elf en veertien. Na de diskwalificatie van Sebastian Vettel mochten alle vier de coureurs een plekje opschuiven en dat resulteerde uiteindelijk in tien punten voor Williams tegenover slechts één punt voor Alfa Romeo.

Als verzachtende omstandigheid kan worden aangevoerd dat zowel Raikkonen als Giovinazzi tijdstraffen kreeg, maar dat neemt niet weg dat Williams nu op de ranglijst de stal uit het Zwitserse Hinwil is gepasseerd en zelfs met een voorsprong van zeven punten de zomerstop ingaat. Ondanks de tegenslag is Alfa Romeo ervan overtuigd dat het in de tweede seizoenshelft de Engelse stal weer voorbij kan steken. “Het zal niet gemakkelijk worden, maar ik denk dat het mogelijk is", zei Xevi Pujolar, chef trackside engineering van Alfa Romeo. “We zullen het proberen. Ik denk dat we veel slechter af zouden zijn geweest als we waren geëindigd op de posities waarvan we vertrokken waren, dus ik ben er nog steeds blij mee.” Pujolar doelde op de matige kwalificatie van beide Alfa-coureurs. Raikkonen en Giovinazzi waren de race vanaf P13 en P14 gestart. “We wilden beide auto's in Q2 hebben, we wilden beide auto's voor Williams hebben, dus dat hebben we bereikt. Maar toen lagen ze na die eerste ronde allebei voor [ons] en kregen onze auto’s straffen. Dat was een flinke uitdaging.”

“Maar het verschil in punten, ik denk niet dat het enorm groot is en we hebben nog een heleboel races te gaan, dus ik denk dat we dat kunnen goedmaken”, vervolgde Pujolar. “Ik denk dat we onder normale race-omstandigheden de achterstand niet in één keer kunnen inlopen, maar we hebben nog meerdere races te gaan en dan is het wel haalbaar.”